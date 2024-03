Dresden und Markus Anfang verpassten einen Big Point

Das Aufstiegsrennen in der 3. Fußball-Liga bleibt hochspannend. Dynamo Dresden kam im Topspiel gegen Überraschungsspitzenreiter SSV Ulm 1846 über ein 0:0 nicht hinaus - überholte dank des Punktgewinns am 30. Spieltag aber den bisherigen Tabellenzweiten Jahn Regensburg, der beim abstiegsbedrohten VfB Lübeck 0:1 (0:1) verlor und das Siegen offenbar verlernt hat. Nutznießer ist Preußen Münster, das nach dem 2:1 (1:0) bei 1860 München als Vierter nur noch drei Punkte hinter den Ulmern liegt.

Beim Spitzenspiel in Dresden war Dynamo am Drücker und schien nach Gelb-Rot gegen Ulms Romario Rösch (30.) noch mehr im Vorteil, doch die Mannschaft von Trainer Markus Anfang ging zu leichtfertig mit ihren Chancen um. Nach der Notbremse von Kevin Ehlers (45.+1) herrschte auf dem Rasen numerisch wieder Gleichzahl, in der Folge verflachte das Spiel im Dauerregen von Dresden. Ulm verteidigte clever und rettete das wichtige Remis.

Regensburg blieb bereits zum sechsten Mal nacheinander ohne Dreier. Robin Velasco (12.) traf für Lübeck, das seinerseits eine Serie von acht Partien ohne Sieg (drei Unentschieden, fünf Niederlagen) beendete und wieder zart auf den Klassenerhalt hoffen darf.

Der große Gewinner des Spieltags ist Münster. Die Mannschaft der Stunde in der 3. Liga feierte ihren sechsten Sieg am Stück dank der Tore von Joel Grodowski (45.+2) und Yassine Bouchama (69.). Joel Zwarts (56.) hatte zwischenzeitlich für die Löwen ausgeglichen.

Eine harte Landung im Ligaalltag erlebten dagegen die Pokalhelden des 1. FC Saarbrücken. Vier Tage nach dem 2:1 gegen Bundesligist Borussia Mönchengladbach und dem sensationellen Einzug ins Halbfinale verloren die Saarländer 0:2 (0:1) beim Drittletzten MSV Duisburg, der dank der Tore von Niklas Kölle (23.) und Kolja Pusch (60.) wie Lübeck wieder ein Lebenszeichen sendete.

