BVB verpflichtet Can fest

Emre Can hat Borussia Dortmund in kürzester Zeit von sich überzeugt. Wie der Verein am Dienstag vor dem Champions-League-Achtelfinale gegen Paris St. Germain (21.00 Uhr/DAZN) bekannt gab, wird der von Juventus Turin zunächst ausgeliehene Nationalspieler im Sommer fest verpflichtet. Jetzt Fußballreise buchen!

Can (26) erhält beim BVB mit Leih-Ende am 1. Juli einen Vertrag bis 2024. Für den BVB hat er im defensiven Mittelfeld bisher drei Spiele absolviert. Die Ablösesumme soll rund 25 Millionen Euro betragen.

SID

