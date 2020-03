PSG bangt um Einsatz von Mbappe

Details Dienstag, 10. März 2020 17:20

Paris St. Germain bangt im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League am Mittwoch (21.00 Uhr/Sky) gegen Borussia Dortmund um den Einsatz von Kylian Mbappe. Der französische Weltmeister leidet unter einer Angina und verpasste das Abschlusstraining am Dienstag. "Wir versuchen, ihn spielfähig zu bekommen. Eine Entscheidung fällt erst am Mittwochabend", sagte PSG-Trainer Thomas Tuchel. Jetzt Fußballreise buchen!

Champions League: Einsatz von Kylian Mbappe ungewiss

Kapitän Thiago Silvo hat nach überstandener Oberschenkelverletzung derweil mittrainiert. Tuchel geht davon aus, dass der brasilianische Abwehrchef zumindest "zum Kader gehören wird".

Das Spiel im Prinzenpark findet aufgrund des Coronavirus ohne Zuschauer statt. "Es wird ein bisschen bizarr ohne unsere Fans", sagte der ehemalige BVB-Coach Tuchel. Paris muss ein 1:2 aus dem Hinspiel aufholen.

SID

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten