Neue Termine für CL- und EL-Finale

Nach der Verschiebung der EM auf das nächste Jahr hat sich die UEFA nun auch entschlossen, die Termine für die Finali der Champions League und der Europa League neu zu gestalten. Demnach soll das Endspiel der UEFA-Champions-League am 27. Juni anstatt am 30. Mai 2020 stattinden. Das Finale der Europa League soll drei Tage zuvor am 24. Juni 2020 ausgetragen werden.

Das Coronavirus bringt die Spielpläne der nationalen und internationalen Bewerbe kräftig durcheinander. So werden die Final-Spiele der europäischen Bewerbe um einen Monat verschoben.

Europa Lague Finale: 24. Juni 2020

Champions League Finale: 27. Juni 2020

