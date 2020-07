Der deutsche Fußballmeister Bayern München kann sich laut bwin gute Chancen auf das Triple ausrechnen. Der deutsche Branchenprimus wird nach der Champions-League-Auslosung mit einer Titel-Quote von 4,50 beim Sportwettenanbieter notiert. Schärfster Titel-Kandidat ist gleichauf mit den Münchnern Manchester City, gefolgt von Paris St. Germain (Quote 5,00) und dem FC Barcelona (Quote 9,50).

Zuletzt gab es für die Bayern 2013 das Triple

Der deutsche Rekordmeister ist auch im Achtelfinalrückspiel gegen den FC Chelsea mit einer Siegquote von 1,53 klar favorisiert. Nur Außenseiter-Chancen hat RB Leipzig - sowohl mit Quote 3,00 im Viertelfinale gegen Atletico Madrid (Quote 2,30), als auch mit Blick auf den CL-Titel (Quote 17,00) - beim Sportwettenanbieter.

In der Europa League zählt bwin aus deutscher Sicht lediglich Bayer Leverkusen (Titel-Quote 6,25) zu den Titel-Anwärtern. Besser als die Werkself sind nur Manchester United (3,00) und Inter Mailand (5,50) notiert.

SID