Fußball-Nationalspieler Antonio Rüdiger vom FC Chelsea appelliert in scheinbar aussichtsloser Position vor dem Achtelfinal-Rückspiel der Champions League bei Bayern München an die Ehre seiner Mannschaft. "Wir müssen da rausgehen und unseren Stolz zeigen", sagte der Innenverteidiger vor dem Duell am Samstagabend (21.00 Uhr/Sky).

Rüdiger und die Blues geben sich kämpferisch

Das Hinspiel haben die Blues zu Hause in London 0:3 verloren, ganz aufgegeben hat Rüdiger die Hoffnung auf ein Europapokal-Wunder aber noch nicht. "Wir haben nichts zu verlieren und keinen Druck. Sie haben mehr zu verlieren. Das kann ein Vorteil sein", sagte er am Freitagabend. Wer sich durchsetzt, zieht ins Finalturnier der Königsklasse in Lissabon ein.

SID