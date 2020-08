Im Rahmen des Finalturniers der Champions League in Lissabon (12. bis 23. August) werden auch die Verantwortlichen der Europäischen Fußball-Union (UEFA) regelmäßig auf das Coronavirus getestet. Wie die UEFA am Montag mitteilte, werden die Tests "vor der Abreise zum ersten Spiel" und "in regelmäßigen Abständen dazwischen" stattfinden.

Auch die Verantwortlichen der UEFA werden getestet

UEFA-Präsident Aleksander Ceferin, der die Trophäe sowie Medaillen an die siegreiche Mannschaft übergeben wird, soll genauso wie Generalsekretär Theodore Theodoridis zwei Tage vor dem Finale getestet werden. Die gleichen Abläufe gelten auch für das Finalturnier der Europa League in Nordrhein-Westfalen sowie für das Champions-League-Turnier der Frauen in Spanien.

Außerdem werden nach dem UEFA-Konzept alle Mitarbeiter, die mit Spielern, Trainern oder Offiziellen in Kontakt treten, auf COVID-19 getestet.

SID