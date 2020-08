RB Leipzig will im Halbfinale der Champions League auch gegen das Starensemble von Paris St. Germain sein Glück in der Offensive suchen. "Wir können Paris mehr wehtun, wenn wir selbst viel den Ball haben und Chancen kreieren wollen", sagte Trainer Julian Nagelsmann bei DAZN vor dem Duell am Dienstag (21.00 Uhr/Sky und DAZN): "Sie verteidigen nicht so gerne, wie sie angreifen."

Julian Nagelsmann setzt gegen PSG auf die Offensive

Respekt hat Nagelsmann aber vor der "unglaublichen Individualität" im Team von Trainer Thomas Tuchel. Vor allem der französische Weltmeister Kylian Mbappe bereitet dem 33-Jährigen Sorgen: "Das Tempo von Mbappe ist einfach nicht aufzuhalten. Physisch sowieso nicht, taktisch irgendwann auch nicht mehr."

SID