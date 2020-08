Alles schon mal dagewesen: Das Champions-League-Endspiel am Sonntag (21.00 Uhr/ZDF, Sky und DAZN) zwischen Bayern München und Paris St. Germain ist nicht das erste deutsch-französische Europacup-Finale in Lissabon. Vor 28 Jahren holte sich Werder Bremen gegen Frankreichs Pokalsieger AS Monaco mit einem 2:0 (1:0)-Sieg den mittlerweile nicht mehr ausgespielten Pokal der nationalen Cupgewinner.

Bayern trifft im CL-Finale auf Paris St. Germain

Austragungsort war seinerzeit das alte Estadio da Luz, das 2003 abgerissen und durch einen Neubau in unmittelbarer Nähe ersetzt wurde. Mann des Spiels war ausgerechnet Klaus Allofs. Der Europameister von 1980, der nach drei Profijahren in Frankreich zu den Hanseaten gewechselt war, erzielte den ersten Treffer selbst und bereitete das zweite Tor von Wynton Rufer vor.

Das Publikumsinteresse hielt sich damals in engen Grenzen. Die Arena bot 125.000 Besuchern Platz, aber nur 16.000 Fans waren letztlich im Stadion.

SID