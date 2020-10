Titelverteidiger Bayern München, Borussia Dortmund und RB Leipzig gehen als Favoriten in ihre erste Begegnung der neuen Champions-League-Saison. Vor allem Leipzig ist am Dienstag laut Sportwettenanbieter bwin mit einer Quote von 1,26 gegen den türkischen Meister Basaksehir Istanbul (10,50) klarer Kandidat für einen Heimsieg.

Sportwetten: Drei Bundesligisten zum CL-Auftakt Favorit

Auch die Bayern (1,57) sind am Mittwoch gegen Atletico Madrid (5,75) deutlich in der Favoritenrolle, knapper dürfte es am Dienstag für Borussia Dortmund (2,10) bei Lazio (3,20) werden. Außenseiter ist derweil Borussia Mönchengladbach (5,55) am Mittwoch bei Inter Mailand (1,57).

SID