Das Topspiel am heutigen Champions-League-Spieltag steigt in der französischen Hauptstadt zwischen Paris Saint-Germain und Manchester United. Knapp zwei Monate nach dem verlorenen CL-Finale gegen den FC Bayern München startet der französische Meister also in die neue Champions-League-Saison.

Geht es nach der aktuellen Performance der beiden Mannschaften, sind die Schützlinge von Thomas Tuchel Favorit gegen Manchester United. Paris Saint-Germain hat sich nach zwei Niederlagen zum Auftakt der Ligue 1 gefangen und zuletzt fünf Siege in Folge gefeiert.

Manchester United hingegen verlor zum Liga-Auftakt daheim gegen Crystal Palace. Es folgte ein Sieg gegen Brighton & Hove Albion sowie eine 1:6-Pleite gegen Tottenham Hotspur. Vor wenigen Tagen rehabilitierten sich die Red Devils mit einem 4:1-Sieg gegen Newcastle.

So könnten die Teams spielen

Paris Saint-Germain: Navas - Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Bakker - Sarabia, Herrera, Verratti, Neymar - Icardi, Mbappe

Manchester United: De Gea - Bailly, Lindelöf, Maguire, Shaw - McTominay, Pogba, Mata, Fernandes, Van de Beek - Rashford

Schiedsrichter der Begegnung

Antonio Mateu Lahoz (Spanien)

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.







von Ligaportal, Foto: SID