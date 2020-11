Timo Werner traf doppelt, Kai Havertz musste in Corona-Quarantäne: Nur für einen der beiden deutschen Fußball-Nationalspieler war der Champions-League-Pflichtsieg des FC Chelsea gegen Stade Rennes am Mittwoch Anlass zur Freude. Kurz vor dem Anpfiff des 3:0 (2:0) an der Stamford Bridge hatte Teammanager Frank Lampard bestätigt, dass der 100-Millionen-Euro-Mann Havertz sich nach einem positiven Test in häusliche Isolation begeben hat.

Timo Werner traf zwei Mal vom Punkt

Werner führte seine Mannschaft anschließend zu einem ungefährdeten zweiten Erfolg am dritten Spieltag der Gruppe E. Er verwandelte einen Elfmeter, nachdem er selbst gefoult worden war (10.), und später noch einen (41.). Rennes-Verteidiger Dalbert sah unmittelbar zuvor die Gelb-Rote Karte wegen Handspiels (40.). Tammy Abraham (51.) traf zum Endstand.

Die vermeintlich stärksten Gegner von RB Leipzig bzw. Borussia Dortmund kassierten Rückschläge. Manchester United verlor eine Woche nach dem 5:0-Triumph über RB überraschend 1:2 (1:2) bei Basaksehir Istanbul, Lazio Rom kam bei Zenit St. Petersburg nur zu einem 1:1 (0:1).

Der frühere Bundesligaprofi Demba Ba (12.) erzielte das erste Tor für den Erdogan-Klub Basaksehir in der Champions League. Unmittelbar nach dem 2:0 durch Edin Visca (40.), der Ba bereits dessen Tor aufgelegt hatte, schlug Anthony Martial (43.) für den englischen Rekordmeister zurück.

Lazio, am ersten Spieltag 3:1-Sieger gegen den BVB, musste in St. Petersburg ohne den früheren Dortmunder Torjäger Ciro Immobile auskommen. Medien berichteten von einem möglichen Zusammenhang mit dem Corona-Protokoll. Alexander Jerochin (32.) brachte den russischen Meister Zenit in Führung, Felipe Caicedo (82.) glich aus. Zenit hatte sowohl beim BVB (0:2) als auch gegen den FC Brügge (1:2) verloren.

Juventus Turin und der FC Barcelona feierten in der Gruppe G die erwarteten Siege. Barca bezwang beim Comeback des am Knie operierten deutschen Nationaltorhüters Marc-Andre ter Stegen Dynamo Kiew durch ein Elfmetertor von Lionel Messi (5.) und einen Treffer von Gerard Pique (65.) 2:1 (1:0) und ist nach drei Spieltagen makellos. Juventus gewann 4:1 (1:0) bei Ferencvaros Budapest und liegt ebenfalls klar auf Kurs Achtelfinale. Europa-League-Sieger FC Sevilla gewannen in der Chelsea-Gruppe trotz langer Unterzahl gegen FK Krasnodar 3:2 (0:2).

