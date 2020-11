Trainer Hansi Flick von Titelverteidiger Bayern München verzichtet im Champions-League-Spiel gegen RB Salzburg (21.00 Uhr/Sky) zunächst auf den angeschlagenen Lucas Hernandez. Der französische Weltmeister (Beckenprellung) sitzt erst einmal auf der Bank.

Roca startet bei den Bayern - Hernandez auf der Bank

Seinen Platz in der Viererabwehrkette nimmt Talent Chris Richards (20) ein, der sein Debüt in der Königsklasse gibt. Auch Neuzugang Marc Roca (23) spielt erstmals in der Champions League.

Flick muss auf die langzeitverletzten Joshua Kimmich und Alphonso Davies verzichten. Auch Niklas Süle (Trainingsrückstand), Corentin Tolisso und Bouna Sarr (muskuläre Probleme) fallen aus. - Die Münchner Aufstellung: Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Richards - Roca, Goretzka - Gnabry, Müller, Coman - Lewandowski. - Trainer: Flick

SID