Das Achtelfinale der UEFA Champions League steht vor der Tür. Wer wird sich durchsetzen und wer auf der Strecke bleiben? Können die europäischen Top-Klubs die Bayern von Thron stoßen, oder werden sich Lewandowski, Müller & Co. erneut zu den Königen von Europa krönen? Bereits im Achtelfinale werden sich wohl einige Mitfavoriten verabschieden.

Die Favoriten

Der Titelverteidiger FC Bayern München wird wohl wieder als der große Favorit gehandelt. Lewandowski & Co. dominieren die deutsche Bundesliga trotz einiger Schwächephasen erneut klar. Liegt es an der Dominanz der Bayern, oder eher an der fehlenden Konkurrenz? Was Dortmund, Leipzig oder Leverkusen nicht so recht gelingt, gelang dem Zweitligisten Holstein Kiel im deutschen Pokal. Die Norddeutschen warfen den deutschen Rekordmeister und Champions-League-Sieger bereits in Runde 2 aus dem Bewerb. In der Meisterschaft liegt der FCB zwar wieder klar voran, doch die Anzahl der Gegentore ist überraschend hoch. Bereits 26 Mal musste Torhüter Manuel Neuer hinter sich greifen. Damit kassierten die Bayern sogar zwei Tore mehr als Union Berlin. Mit 57 erzielten Toren ist man in München aber im Soll. Im Achtelfinale der Champions League triff man am 23. Februar auf Lazio Rom. Die Römer und ihr Torjäger Ciro Immobile klettern in der Tabelle der Serie A zuletzt wieder stetig nach oben. Im italienischen Cup musste man sich gegen Atalanta Bergamo mit 2:3 geschlagen geben. Nur vier Tage später gelang mit einem 3:1-Sieg in der Liga die Revanche. Dennoch ist Lazio gegen die großen Bayern klarer Außenseiter. Wer eine Wette platziert und die richtigen Tipps abgibt, kann hingegen mit etwas Glück groß absahnen. Viele interessanten Daten zur UEFA Champions League gibt es auch bei Betway Sportwetten.

Der FC Liverpool hat die Konstanz verloren. Salah & Co. glänzen nicht mehr so hell wie noch in der Saison 2018/19. Zwar gelang nach 30 Jahren wieder der Gewinn der Premier League, doch in der aktuellen Saison liegt man schon vier Punkte hinter Manchester City, die sogar noch ein Spiel weniger auf dem Konto haben. Selbst der Erzrivale Manchester United liegt vor der Klopp-Truppe. Trotzdem gehört der LFC auch in dieser Saison zu den Mitfavoriten auf den Titel in der Königsklasse. Doch mit RB Leipzig wartet im Achtelfinale eine große Herausforderung auf die Reds. Das Team von Trainer Jürgen Nagelsmann stieß im Vorjahr bis ins Halbfinale vor und scheiterte nur an Paris Saint Germain. Damit sind die Leipziger nicht mehr die ganz großen Außenseiter.

Auch der FC Barcelona, Real Madrid oder Juventus Turin hinken in den heimischen Ligen hinterher. In Spanien ist Atletico Madrid der unangefochtene Tabellenführer und liegt bereits mit zehn Punkten vor den beiden großen Rivalen. Im Achtelfinale trifft der spanische Leader auf den FC Chelsea, der mit Thomas Tuchel nun auch einen deutschen Trainer holte, nachdem man mit Werner und Havertz bereits zwei deutsche Offensiv-Raketen verpflichten konnte. Juventus Turin muss sich dem FC Porto entgegen stellen und hofft auf Torjäger Cristiano Ronaldo. Real Madrid hat die Überraschungsmannschaft des Vorjahrs vor der Brust. Atalanta Bergamo dürfte sich jedoch nicht mehr in der fantastischen Form von 2020 befinden. Trotzdem wird es für die Königlichen alles andere als leicht, da man auch in der Primera Division nicht wirklich überzeugend auftritt. Ähnliches gilt für den FC Barcelona. Trotz des Mega-Vertrags von Lionel Messi ist man von einer gewissen Konstanz weit entfernt. Jetzt stellt sich auch noch Frankreichs Ligaprimus Paris Saint Germain in den Weg. Damit kommt es auch zum Wiedersehen mit Ex-Kollege Neymar. Damit steht fest, dass sich einer der beiden Superstars frühzeitig von der großen Bühne verabschieden wird müssen.

Die Außenseiter

Der wohl stärkste Außenseiter ist Manchester City. Das Team von Pep Guardiola steht in Englands Liga an der Tabellenspitze. Auf der europäischen Bühne klappte es allerdings noch nicht wirklich. Im Vorjahr musste man sich bereits im Viertelfinale gegen die „Underdogs“ von Olympique Lyon geschlagen geben. Heuer wartet bereits im Achtelfinale ein gefährlicher Gegner. Borussia Mönchengladbach zeigte bereits in der Gruppenphase, dass man mit Teams wie Inter Mailand oder Real Madrid mithalten kann. Das Team von Trainer Marco Rose kann mit großen Gegnern umgehen und zeigte dies auch in der Bundesliga gegen die Bayern. Ist für die Skyblues aus Manchester wieder frühzeitiger Schluss als gehofft?

Mit Borussia Dortmund und dem Europa-League-Sieger FC Sevilla treffen sich zwei Teams, die nicht unbedingt zu den Topfavoriten zu zählen sind. Doch unterschätzen sollte man beide Klubs nicht. Während Dortmund vor allem auf Stars wie Haaland, Reus und Sancho bauen, weiß man in Sevilla um die Stärke des Kollektivs. Die Andalusier sind nicht gespickt mit großen Namen, doch kann sie jede Mannschaft in Europa vor enorme Schwierigkeiten stellen. Schwer einzuschätzen dürfte der FC Porto sein. Die Portugiesen stehen in der heimischen Liga auf Rang 2, hinter Sporting Lissabon. Namen wie Joao Mario oder Felipe Anderson kennt man, doch der ehemalige zweifache Champions-League-Sieger (1987, 2004) und 29-fache portugiesische Meister könnte die große Unbekannte in der Königsklasse sein.