Der englische Fußball-Meister Manchester City, Klub von Nationalspieler Ilkay Gündogan, hat am Samstag (21.00 Uhr/Sky und DAZN)) im Estadio do Dragao in Porto gute Chancen, sich die Champions-League-Krone aufzusetzen. Die Citizens gehen mit einer Sieg-Quote von 1,85 als klarer Favorit in das Endspiel gegen Thomas Tuchels FC Chelsea (Quote 4,50).

Manchesters Mittelfeld-Ass Ilkay Gündogan

Die Quote auf die Verlängerung steht bei 3,50. Trifft Citizens' Mittelfeld-Ass Gündogan zum Endstand, zahlt bwin das 6,00-Fache des Einsatzes zurück. Sollte dieses Kunststück Timo Werner oder Kay Havertz vom FC Chelsea gelingen, winkt jeweils die Quote von 9,00.

SID