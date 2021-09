Mittelfeldspieler Mahmoud Dahoud vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund hat sich beim 1:0-Erfolg in der Champions League am Dienstagabend gegen Sporting Lissabon am linken Knie verletzt. Nach offiziellen Angaben der Schwarz-Gelben erlitt der Ex-Gladbacher eine Innenbandüberdehnung.

Der BVB muss vorerst auf Mahmoud Dahoud verzichten (Foto: SID)

Über die Dauer der Ausfallzeit machte der BVB keine Angabe. Dahoud war gegen die Portugiesen schon in der achten Minute verletzt ausgewechselt worden.

SID