Zwar hat Dominik Szoboszlai RB Leipzig mit seinem verwandelten Elfmeter in der Nachspielzeit einen Punkt gegen Paris Saint-Germain gesichert, die Chance auf ein Weiterkommen in der Champions League ist dennoch dahin. Interessant war allerdings eine Szene unmittelbar vor dem Strafstoß, als Neymar den Ungarn in ein Gespräch verwickelte.

Worum es in dieser Konversation ging, verriet Dominik Szobsozali in einem Interview nach dem Spiel. Der Brasilianer wollte ihn verunsichern, frage ihn: "Du wirst schießen?" Der ehemalige Salzburg-Kicker antwortete kurz und bündig "Ja." "Bist du dir sicher?", entgegnete Neymar. Daraufhin antwortete der Ungar selbstbewusst: "Ich verschieße nie."

Schließlich blieb Dominik Szoboszlai eiskalt und verwertete den Strafstoß zum 2:2-Ausgleich. „Ich liebe diesen Druck. Ich kann damit umgehen und habe damit keinen Stress. Ich war nur ein bisschen nervös, weil es die letzte Minute war und es 1:2 gestanden ist. Aber dafür spiele ich Fußball", sagte der Ungar nach dem Spiel gegenüber Sky Sport Austria.

