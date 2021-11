Wegen eines positiven Coronatests steht Torhüter Koen Casteels dem Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg im Gruppenspiel der Champions League am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) beim FC Sevilla nicht zur Verfügung. Der zweimal geimpfte Mannschaftskapitän befindet sich in häuslicher Quarantäne.

Casteels reist nicht mit nach Sevilla (Foto: SID)

Alle weiteren Mitglieder des Wolfsburger Reisetrosses wurden am Montag negativ getestet. Für Casteels wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit der Österreicher Pavao Pervan zu seinem ersten Einsatz für die Niedersachsen in der Königsklasse kommen.

SID