Der britische Premierminister Boris Johnson hat in aller Deutlichkeit den Entzug sämtlicher großen Fußballspiele für Russland gefordert. "Keine Chance, Fußballturniere in einem Russland abzuhalten, das in souveräne Länder eindringt", sagte der 57-Jährige auf einer Parlamentssitzung.

Johnson fordert Entzug sämtlicher Spiele aus Russland (Foto: SID)

Es sei "in dieser kritischen Zeit absolut lebenswichtig, dass Präsident Putin versteht, dass das, was er tut, eine Katastrophe für Russland sein wird".

Er hoffe, dass Wladimir Putin "vom Abgrund zurückweicht" und nicht "eine totale Invasion" der Ukraine durchführt, so Johnson weiter. Konkret ist im Gastgeberland der WM 2018 am 28. Mai das Champions-League-Finale in St. Petersburg angesetzt.

Dort fanden während der EM 2021 ebenfalls noch zahlreiche Endrundenspiele statt. Auch deutsche Politiker hatten zuvor bereits eine Verlegung des Endspiels der Königsklasse gefordert.

SID