Nach dem Tor-Spektakel am Dienstagabend im ersten Championsleague-Halbfinal-Hinspiel zwischen Manchester City und David Alabas Real Madrid (4:3), begeisterte auch das zweite Semifinal-Spiel zwischen dem FC Liverpool gegen FC Bayern-Bezwinger FC Villarreal. Mittwochabend lieferte die gastgebende Elf von Jürgen Klopp beim hochverdienten 2:0-Sieg an der Anfield Road eine Macht-Demonstration. Sky-Experte Dietmar Hamann, bekannt sehr kritisch zu sein, geriet über seinen Ex-Klub, mit dem der Deutsche 2005 den Henkelpott gewann, regelrecht ins Schwärmen. Nachfolgend diverse Statements.

Der Ex-Salzburger Sadio Mané in unnachahmlicher Art, wirbelte mit dem FC Liverpool gegen den FC Villarreal und scorte zum 2:0-Siegtor.

Jürgen Klopp (Trainer FC Liverpool): „Wenn es so leicht wäre, dass ich die Jungs mit Worten in der Halbzeitpause zum Tore-Schießen auffordern könnte, wäre das richtig cool. Wir müssen ganz viele Dinge genauso weitermachen. Für uns ist es sehr anstrengend, so zu spielen und für den Gegner war es sehr anstrengend zu verteidigen. Physisch hatten wir heute keine Probleme. Jetzt geht es darum, es weiterhin zu genießen, im Halbfinale zu sein und dem Gegner Probleme zu bereiten. Ich fand die Gier, mit der wir die beiden Tore gemacht haben, richtig cool.“



Virgil van Dijk (FC Liverpool): „Eine sehr reife Leistung. Villareal ist eine sehr gute Mannschaft. Das Halbfinale geht über zwei Spiele und es wird schwierig in Spanien. Wir waren sehr diszipliniert und waren geduldig und mussten das auch sein, weil das eine Mannschaft ist, die sehr gut verteidigt und tief steht. Da muss man erstmal den Durchbruch schaffen. Wir haben über viel Geduld und viele längere Pässe auf beiden Seiten Chancen kreiert. Man muss sie erst einmal müde spielen und in der 2. Hälfte waren sie dann müde. Ich kann mich nicht erinnern, dass sie irgendeine Chance gegen uns hatten, aber wir wissen, dass es noch nicht vorbei ist.“



Andrew Robertson (FC Liverpool): „Wir hatten einige Chancen in der 1. Halbzeit und haben immer wieder versucht, den Durchbruch zu schaffen. Das Stadion war richtig laut und hat uns zum zweiten Tor getrieben. Unsere Intensität war die letzten Spiele schon sehr hoch. Wir hatten ein ziemlich hektisches Spielplanarrangement, aber wir haben auch in diesem Duell noch harte Arbeit vor uns. Wir haben die vielleicht beste erste Hälfte in dieser Saison gespielt, aber kein Tor gemacht und haben versucht, geduldig zu bleiben.“



Jordan Henderson (FC Liverpool): „Wir wussten, dass sie es uns schwierig machen, aber wir haben immer weitergemacht und sind positiv geblieben. Wenn wir den Ball schnell passen, dann würden wir es schaffen und das haben wir geschafft mit zwei richtig guten Toren. Ein bisschen Glück gehört dazu, wenn Mannschaften so tief stehen. Dann war das erste Tor drin und das hat das Publikum besser hineingebracht und wir haben immer weitergemacht. Wenn wir den Ball verloren haben, haben wir ihn wieder zurückgewonnen und haben ihnen Schwierigkeiten bereitet, aber sie sind eine gute Mannschaft und waren schwer zu besiegen heute. Das Duell ist noch nicht entschieden.“

Waking up after a #UCL semi-final first leg success! pic.twitter.com/CJlIUQqt3Q — Liverpool FC (@LFC) April 28, 2022

„Eine von hinten bis vorne beeindruckende Leistung von Liverpool. Sie wollen mit allen Fasern ihres Körpers das Finale erreichen. Sie haben Seriosität in beide Richtungen in Perfektion gelebt, sowohl in der Defensive als auch in der Offensive. Klopp kann in der Offensive aus dem Vollen schöpfen. Gegen diese Liverpooler Mannschaft zu verteidigen ist für jeden Verteidiger eine Kopfwehpartie. Die Spieler von Villareal werden nicht ob des Ergebnisses sondern auch ob der Art und Weise mit hängendem Kopf in der Kabine sein. Sie sind ihrem Spitznamen gerecht geworden und unter Wasser geblieben.“…über die heutige Leistung und Qualität von FC Liverpool: „Eine absolute Machtdemonstration – viel besser als Liverpool kann man nicht spielen. In der ersten Halbzeit haben sie sich noch schwergetan, hatten ein, zwei Halbmöglichkeiten. Aber sie sind geduldig geblieben. Sie haben Villareal nicht einmal die Chance gegeben, wieder in die Partie zurückzukommen. Diese Seriosität, keine Nachlässigkeiten zuzulassen – heute haben sie wieder gezeigt, dass sie derzeit die beste Mannschaft Europas sind. Liverpool wird einer der Finalisten sein.“…über mögliche Chancen von Villareal im kommenden Rückspiel: „Du sitzt jetzt in der Kabine und hast gegen einen Gegner gespielt, der gefühlt, ein, zwei Mann mehr am Spielfeld hatte. Wenn sie nächste Woche ins Spiel gehen, musst du als Trainer ein Zauberer sein, um ihnen das Gefühl zu vermitteln, dass da noch was geht. Das ist schon sehr frustrierend, was da heute los war für die Spanier.“…über Liverpool-Kapitän Jordan Henderson: „Er ist ein toller Kapitän und stellt sich in den Dienst der Mannschaft. Er ist nicht immer in der Startformation, hat auch einige Spiele von der Bank begonnen. Er verkörpert, was die Mannschaft ausmacht – egal, ob du spielst oder nicht, es ist eine Einheit von 25 Mann.“…über Virgil van Dijk: „Der spielt ein Champions League-Halbfinale und schwitzt nicht einmal. Er macht gefühlt alles im zweiten Gang, weil er so souverän ist. Ich kann mich an keine Szene erinnern in den letzten zwei, drei Jahren, in der er zu Boden geht. Er ist immer an der richtigen Position.“

Statement-Quelle: Sky

Fotocredit: IMAGO/Sebastian_Frej