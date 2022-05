Wochenlang plagten ÖFB-Teamspieler David Alaba Adduktorenbeschwerden, doch der 29-jährige Wiener scheint nun doch rechtzeitig einsatzbereit zu sein für das Championsleague-Finale mit Real Madrid gegen den FC Liverpool am Samstag, 28. Mai, im Stade de France in Paris - ab 21 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER!

Der 92-fache ÖFB-Teamspieler will unbedingt zum dritten Mal in seiner Karriere den Henkelpott in die Höhe heben (bisher 2013 und 2020 mit dem FC Bayern München). Alaba absolvierte am Montag das Mannschaftstraining mit den "Königlichen" und wird danach in der APA zitiert: "Ich fühle mich körperlich sehr gut."

Sein bisher letztes Bewerbsmatch absolvierte der Linksbeiner am 26. April, als er im Halbfinal-Hinspiel der Champions League bei Manchester City wegen Adduktorenbeschwerden zur Pause ausgewechselt wurde.

Fotocredit: IMAGO