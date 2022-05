ÖFB-Teamspieler David Alaba scheint nach seiner Adduktorenverletzung rechtzeitig bereit zu sein, um Samstagabend in Paris beim UEFA-Championsleague-Finale für seinen Klub Real Madrid gegen den FC Liverpool mitzuwirken - ab 21 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Vorab äußerte sich der 29-Jährige Wiener Sky Sport Austria gegenüber. Der Defensivakteur wechselte im vergangenen Sommer vom FC Bayern München, mit dem er zwei Mal den "Henkelpott" in die Höhe hob, zu den "Königlichen" und wurde mit Real sogleich in seiner ersten Saison Spanischer Meister.

"Versuchen uns auch von ganzem Drumherum nicht ablenken und verrückt machen lassen"

David Alaba (Real Madrid) ...über...

…die Tage vor dem Finale: „Es ist viel los. Man merkt, dass die Vorfreude auch bei uns schon sehr groß ist. Man merkt, was hier los ist.“



…Real Madrid: „Es gibt hier viel Geschichte. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich ein Teil davon sein darf und meine Geschichte in dieses Buch miteintragen kann“



…die Champions League: „Wenn man zurückblickt auf diese Saison, was wir hier geleistet haben und was für Spiele wir nicht nur in der Champions League, sondern auch in der Liga gezeigt haben, wie wir immer zurückgeschlagen haben, zurückgekommen sind und immer an uns geglaubt haben – wir genießen es einfach.“



…das Finale: „Den Moment versuchen wir mitzunehmen. Versuchen uns auch von dem ganzen Drumherum nicht ablenken und verrückt machen zu lassen, sondern Spaß zu haben.“



…ÖFB-Neo-Teamchef Ralf Rangnick: „Er ist kein Unbekannter. Ich persönlich kenn ihn jetzt schon echt sehr lange. Wir sind uns über die Jahre auch immer wieder über den Weg gelaufen. Ich glaube, nicht nur ich, wir alle, schätzen das sehr, was er für den Fußball getan hat bisher. Er ist sicherlich ein Trainer, der uns weiterhelfen kann, der zu uns passt und seine Philosophie mitbringen wird.“

"Als wäre Alaba schon seit 10 Jahren bei Real"

Eden Hazard (Real Madrid) über Alaba: „Er ist ein besonderer Typ. Er ist ein super Spieler, aber das Wichtigste ist, er ist auch ein toller Mensch. Er ist so professionell. Es ist sein 1. Jahr, aber es fühlt sich so an, als wäre er schon seit 10 Jahren bei Real. Also er ist wirklich ein besonderer Mensch und ich bin ihm persönlich sehr nah.“



Toni Kroos (Real Madrid) über Alaba: „Man hat allgemein das Gefühl bei ihm, er wäre schon relativ lange hier. So wie er integriert ist, auch außerhalb vom Platz in der Gruppe. Auf dem Platz hatte ich sowieso keine Zweifel von seiner Qualität. Mich freut es sehr.“

