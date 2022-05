Das mit großer Spannung erwartete Championsleague-Finale in Paris zwischen den europäischen Fußball-Schwergewichten FC Liverpool und Real Madrid - Samstag, ab 21 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER - wird auch zum Duell der Toptorjäger Mohamed Salah vs. Karim Benzema, der maßgeblichen Anteil am Final-Einzug von Alaba und Co. hat. Während auch der Ägypter hoch motiviert ist, schied Salah doch 2018 bei der 1:3-Final-Niederlage der Reds gegen die Königlichen früh nach einer rüden Attacke von Reals Raubein Ramos mit Schulterverletzung aus. Vorab geben die beiden Tor-Garanten und auch andere Privates preis.

Auch wenn Karim Benzema hier nach wiederholt magischen Madrider Nächten von Real im Frühjahr im Championsleague-Achtel-, Viertel- und Halbfinale niederkniet, liegt in Wahrheit Real und seine Anhänger dem 34-jährigen Franzosen "zu Füßen".

Im Video weiters auch Einblicke in das Privatleben bei Kevin de Bruyne, dem belgischen Top-Mittelfeldspieler bei Premierleague-Meister Manchester City. Und wie schaut es um Kylian Mbappe aus...und weitere Top-Verdienter in "kurzen Hosen"?



Quelle: YouTube

Foto: IMAGO