FC Bayern reist als Favorit nach Mailand

Foto: FIRO/FIRO/SID

Der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München geht am Mittwoch bei Inter Mailand zum Auftakt der Champions League mit einer 1,82-Siegquote des Sportwettenanbieters bwin in San Siro ins Rennen. Die Siegquote der Lombarden beläuft sich auf 3,80.

Borussia Dortmund empfängt als klarer Favorit den FC Kopenhagen (Quote 8,00) mit einer Siegquote von 1,33. RB Leipzig liegt in der Gunst der Buchmacher zu Hause mit einer Siegquote von 1,22 ebenfalls weit vor Schachtar Donezk (Quote 11,50).

Europa-League-Champion Eintracht Frankfurt ist im Heimspiel gegen Sporting Lissabon (Quote 3,10) mit einer Siegquote von 2,15 ebenfalls in der Favoritenrolle. Auch Bayer Leverkusen traut der Sportwettenanbieter mit einer Siegquote 2,15 einen Sieg beim FC Brügge (Quote 3,10) zu.

Die besten Titel-Chancen aus deutscher Sicht besitzt der FC Bayern, der im Ranking unmittelbar hinter Manchester City (Quote 3,25) und Paris St. Germain (Quote 6,00) liegt und wie Jürgen Klopps FC Liverpool mit einer Quote von 7,00 notiert ist. Nur mit Außenseiter-Chancen gehen Dortmund (Titelquote 67,00), Leipzig (101,00), Leverkusen (151,00) und Frankfurt (201,00) ins Rennen.

Beste Chancen auf die Torjägerkanone der Champions League räumt der Buchmacher Ex-BVB-Superstar Erling Haaland (Manchester City/Quote 4,00) ein. Weltfußballer und Ex-Bayern-Ass Robert Lewandowski (FC Barcelona) ist mit einer Quote von 10,00 notiert, der Neu-Münchner Sadio Mane mit einer Quote von 13,00.

