Nur 6 Tage nach dem "Hinspiel" trifft der FC Red Bull Salzburg in der UEFA Champions League erneut auf GNK Dinamo Zagreb. Das Duell des österreichischen mit dem kroatischen Serienmeister wird kommenden Dienstag, den 11. Oktober, ab 21 Uhr im Zagreber Maksimir Stadion gespielt - im Ligaportal-LIVETICKER. Die Roten Bullen, die derzeit mit 5 Punkten Tabellenführer und einzig in Gruppe E noch unbesiegt sind, erwartet ein "Hexenkessel" gegen den Ex-Rapidler Robert Ljubicic & Co., die mit 3 Zählern zwar Letzter sind, doch zum Auftakt überraschend Chelsea daheim besiegten (1:0). Schiedsrichter: Tobias Stieler/Deutschland.

Rockt die Champions League und traf bisher in dieser Saison mit der Präzision eines Schweizer Uhrwerks: Noah Okafor! Der 22-jährige Eidgenosse scorte bisher in jedem CL-Match und erzielte alle drei Salzburger Treffer beim jeweiligen 1:1 vs. AC Milan und FC Chelsea (A) sowie gegen Dinamo Zagreb beim 1:0 per Elfmeter.

Serienmeister Salzburg in UCL-Gruppe E einzig noch unbesiegt

Ziemlich frisch sind die Erinnerungen an das Match vom vergangenen Mittwoch in der mit 28.864 Zuschauern ausverkauften Red Bull Arena in Wals-Siezenheim und dem engen 1:0-Erfolg. Dennoch fliegen die Roten Bullen am Montag um 12:30 Uhr vom Salzburg Airport aus mit einem guten Gefühl in die kroatische Hauptstadt.

Wie der kroatische Teamspieler Luka Sucic betont: „Wir haben es in dem engen ersten Spiel gut gelöst und auch sehr clever gespielt. Jetzt liegt der ganze Druck bei Dinamo, sie benötigen einen Heimsieg, um in der Gruppe noch um den Aufstieg mitreden zu können. Das bedeutet aber auch, dass sie sicher Vollgas geben und uns alles abverlangen werden. Mit dem Sieg bei Altach haben wir zusätzlich Selbstbewußtsein getankt und trauen ins in Zagreb einiges zu.“

Besonders Match für Luka Sučić. Der 20-jährige, gebürtige Linzer trifft auf seine kroatischen Landsleute und absolvierte für den Vizeweltmeister bereits drei Länderspiele.

Salzburgs Coach Matthias Jaissle stellt sich beim Rückspiel am Dienstag auf folgende Situation ein: „Wir wissen, was uns erwartet und erwarten einen heißen Tanz, weil Dinamo zu Hause mit den Fans im Rücken richtig Gas geben wird. Da müssen wir von der ersten Sekunde an hellwach sein und dagegenhalten. Und es wird wichtig sein, dass wir uns trauen, trotzdem unsere Art von Fußball zu spielen. Ich habe schon vor unserem Heimspiel gesagt, dass uns zwei Spiele auf Augenhöhe bevortstehen. Das hat sich in Salzburg bewahrheitet. Wenn wir nur auf 99 statt 100 Prozent kommen, wird es schwer.“

Kapitän Ulmer, Capaldo & Koita fraglich

Der brasilianische Stürmer Fernando (Oberschenkel), Youngster Dijon Kameri (Schulter), Abwehrakteur Justin Omoregie (Oberschenkel) und Samson Tijani (Schien- und Wadenbein) fallen aus.

Offen ist, ob Nicolas Capaldo (Knie), Sekou Koita (Oberschenkel) und Kapitän Andreas Ulmer (Adduktoren) eingesetzt werden können.

Salzburg siegt, Zagreb pausiert

Während der österreichische Serienmeister in Runde 11 der ADMIRAL Bundesliga am Samstag mit einem 3:2-Auswärtserfolg beim SCR Altach Selbstvertrauen tanken konnte, hatte Dinamo Zagreb spielfrei. Das Meisterschaftsspiel bei Istra wurde verschoben.

Weitere Infos

Der FC Salzburg ist mittlerweile das 4. Mal in Serie in der UCL-Gruppenphase. Die Roten Bullen sind nach 3 Runden in der Königsklasse noch unbesiegt (als einer von 7 Klubs) und führen mit 5 Punkten die Tabelle der Gruppe E vor dem FC Chelsea, AC Milan und Dinamo Zagreb an.

Während der Serienmeister aus Österreich 9 Titel en suite errang, sind es bei Dinamo momentan 5.

Von den bisherigen Duellen in der Vergangenheit haben die Salzburger drei Matches gewonnen und eines verloren (bei zwei Remis):

FC Red Bull Salzburg – Dinamo Zagreb 1:2 n.V. (24. August 2016, UCL)

Dinamo Zagreb – FC Red Bull Salzburg 1:1 (16. August 2016, UCL)

Dinamo Zagreb – FC Red Bull Salzburg 1:5 (06. November 2014, UEL)

FC Red Bull Salzburg – Dinamo Zagreb 4:2 (23. Oktober 2014, UEL)

Dinamo Zagreb – FC Red Bull Salzburg 1:2 (04. August 2009, UCL)

FC Red Bull Salzburg – Dinamo Zagreb 1:1 (29. Juli 2009, UCL)

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty