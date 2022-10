Auch in seiner 4. Saison in Folge in der Champions League sorgt der österreichische Serienmeister FC Salzburg für Furore. Derzeit in Gruppe E, in der so Kaliber wie AC Mailand und FC Chelsea mitwirken, einzig noch unbesiegt und führend bei Halbzeit in der Tabelle mit 5 Zählern. Mit einem erneuten Sieg über Dinamo Zagreb können die Roten Bullen morgen Abend in Kroatien - ab 21 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER - einen großen Schritt machen, um Platz 3 zu schaffen und einmal mehr international überwintern. Während die Jaissle-Elf in der Liga beim 3:2-Sieg in Altach groß rotierte, hat Dinamo sein Liga-Match gegen Istra kurzfristig verschoben. Der kroatische Serienmeister ist zu Hause eine Macht, verlor von den vergangenen 19 Europacup-Spielen nur zwei!

Wie in London beim 1:1 gegen Chelsea dürfte Salzburgs Schlussmann Philipp Köhn auch Dienstagabend in Zagreb gegen Dinamo viel zu tun bekommen. Der 24-jährige, im deutschen Dinslaken geborene Schweizer hat in der Königsklasse längst seine Reifeprüfung abgelegt und rettete auch im Hinspiel gegen die Kroaten den 1:0-Sieg mit einem "Big Save".

Salzburg braucht maximale Leistung im Maksimir

Während die Salzburger in der Liga beim 3:2-Sieg in Altach groß rotierten, hat Dinamo sein Liga-Match gegen Istra kurzfristig verschoben. Salzburgs Chefcoach Matthias Jaissle erwartet im "Hexenkessel" Maksimir-Stadion in der kroatischen Hauptstadt "einen heißen Tanz". Der 34-jährige Deutsche weiter: "Dinamo wird zuhause mit den Fans im Rücken richtig Gas geben. Da müssen wir von der ersten Sekunde an hellwach sein und dagegenhalten." Wie beim 1:0-Hinspielsieg am vergangenen Mittwoch vor ausverkaufter Kulisse in der Red Bull Arena erwartet der jüngste Trainer aller 32 Champions League-Teilnehmerklubs wieder ein "Spiel auf Augenhöhe". Jaissle weiß: "Vor eigenem Publikum ist Zagreb eine Macht. Wenn wir nur auf 99 statt 100 Prozent kommen, wird es schwer. Es wird sicher noch ekliger als im Hinspiel."

Am Samstag gelang den Roten Bullen beim 3:2 ein Arbeitssieg in der Regenschlacht in Altach, wobei Jaissle gleich 9x rotierte gegenüber dem CL-Match drei Tage zuvor. Amar Dedic, Strahinja Pavlovic, Oumar Solet, Nicolas Seiwald, Noah Okafor, Andreas Ulmer und Nicolas Capaldo hatten die Reise ins "Ländle" erst gar nicht mitgemacht. "Wir gehen davon aus, dass morgen die Frische wieder zurück ist", gab sich Jaissle im Hinblick auf die Matchfitness optimistisch.

Zuversicht bei zuletzt angeschlagenen Capaldo & Captain Ulmer

Mit an Bord waren am Montag auch der 36-jährige Kapitän Andreas Ulmer und der 24-jährige Argentinier Nicolás Capaldo (Foto), die zuletzt mit Problemen am Oberschenkel bzw. Knie zu kämpfen hatten. Jaissle: "Es schaut gut aus bei den beiden, sie haben Grünes Licht gegeben." Nicht mitgeflogen ist Stürmer Sékou Koïta. Der 22-jährige Stürmer aus Mali, der in Altach unter den Torschützen war, blieb wegen seiner Oberschenkel-Probleme in Salzburg.

Nachdem Dinamo Zagreb beim Hinspiel in Salzburg lange Zeit sehr tief stand und erst nach dem 0:1 von Noah Okafor in der Schlussphase in der Offensive wirklich aktiv wurde, wird das Team um den Ex-Rapidler Robert Ljubicic vor eigenem Publikum offensiver agieren müssen. Immerhin sind die Gastgeber nach zuletzt zwei Auswärts-Niederlagen in der Gruppe und Rang 4 bei drei Zählern in Zugzwang. Die drei Punkte holte Zagreb allerdings zu Hause und gegen den FC Chelsea London zum Auftakt (1:0).

Die Mozartstädter sind also durchaus gewarnt. Der größerer Druck lastet dennoch auf Dinamo, denn bei einer weiteren Niederlage wäre das österreichische Fußball-Flaggschiff bereits fünf Punkte davon geschwommen. Die Kroaten fanden im Hinspiel durchaus Möglichkeiten vor, das spielbestimmende Team war aber über weite Strecken Salzburg. Noah Okafor belohnte die "reife Leistung" (Jaissle) vom Elfmeterpunkt mit seinem 3. Tor im 3. CL-Spiel in dieser Saison.

Die Salzburger möchten auch in Spiel 4 der Gruppe E den Nimbus der Unbesiegbarkeit wahren. Mit dem 2. Sieg in dieser CL-Saison ist die Europa League-K.o.-Phase im Frühjahr greifbar nahe. Matthias Jaissle: "Wenn uns das in Zagreb gelingen sollte, machen wir einen großen Schritt in Richtung europäischen Frühling."

Die Roten Bullen reisen mit breiter Brust an. Im Falle eines Sieges dürfte man vor den abschließenden Spielen gegen Chelsea (Die., 25.10., daheim) und in Mailand (auswärts) sogar - wie im Vorjahr - wieder vom Achtelfinalaufstieg träumen.

Ljubičić: "Müssen vorsichtig sein, weil sie beim Umschalten stark sind"

ÖFB-Teamspieler Nicolas Seiwald: "Ich denke, dass sie daheim das Spiel aktiver gestalten und nicht so passiv hinten drin stehen werden wie bei uns in der ersten Halbzeit." Der Ex-Rapidler Robert Ljubičić auf Dinamo-Seite wird bei "Jutarnji List" zitiert: "Wir müssen auf Sieg spielen." Der 23-jährige. gebürtige Wiener, der entgegen seiner Rapid-Zeit statt dem zentralen Mittelfeld bei Zagreb meist über die linke Außenbahn agier: "Wir müssen aber auch vorsichtig sein, weil sie beim Umschalten stark sind. Es ist klar, dass wir etwas riskieren müssen, aber dieses Risiko muss kontrolliert sein."

Innenverteidiger Dino Peric schöpft Mut & Zuversicht aus dem 1:0-Heimsieg über Chelsea zum Auftakt: "Wir fühlen uns zuhause sehr gut und haben dort schon einige große Teams geschlagen. Ich hoffe, das gelingt uns erneut."

Das am Dienstag ausverkaufte Maksimir ist jedenfalls für alle Gegner ein harter Boden: Von den jüngsten 19 Europacup-Spielen verlor Dinamo dort nur zwei.

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty