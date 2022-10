Einen Tag vor dem Österreichischen Nationalfeiertag (26.10.) will das rot-weiß-rote Klub-Fußball-Flaggschiff FC Salzburg weiter im Königsklassen-Ozean im erfolgreichen Fahrwasser unterwegs sein und unbesiegt bleiben. Mit dem FC Chelsea erwartet die Roten Bullen der nächste Leckerbissen in der Champions League-Gruppe E - Dienstag, 25. Oktober ab 18:45 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Der österreichische Serienmeister, aktuell Gruppenzweiter (6 Punkte, 1S, 3U), empfängt in der bereits ausverkauften Red Bull Arena in Wals-Siezenheim den Spitzenreiter (7, 2S/1U/1N). SR: Der Schweizer Sandro Schärer, Lehrer aus Zürich!

Jugend forscht: Der 19-jährige, slowenische Salzburger Stürmer Benjamin Šeško (ab nächstem Sommer bei RB Leipzig unter Vertrag) hier im Hinspiel gegen den 38-jährigen, brasilianischen Abwehrchef vom FC Chelsea, Thiago Silva.

Blutjunge Bullen gegen favorisierte, routinierte "Blues"

Das auch heuer wieder jüngste Team der gesamten Champions League-Gruppenphase geht noch ohne Niederlage in dieses Duell gegen den Favoriten aus der Premier League. Die Roten Bullen liegen nach starken Leistungen mit einem Sieg (vs. Dinamo Zagreb) und drei Remis (vs. AC Milan sowie auswärts bei Chelsea London und Dinamo Zagreb) auf Platz 2 der Gruppe E, einen Punkt hinter dem FC Chelsea.

Beim Hinspiel an der altehrwürdigen Stamford Bridge gab es ein 1:1, Noah Okafor erzielte dabei den Ausgleich.

"Natürlich sind wir wieder der große Außenseiter"

Zum Rückspiel am Dienstag meint Matthias Jaissle: „Wir verspüren keinen Druck, sondern einfach Vorfreude auf dieses Spiel. Was unsere junge Truppe bisher gezeigt hat, ist wirklich beeindruckend und alles andere als selbstverständlich. Natürlich sind wir wieder der große Außenseiter. Aber wir wollen trotzdem mutig und frech auftreten und so das große Chelsea ein wenig ärgern. Auch wenn wir wissen, dass wir gegen ein absolutes Top-Team spielen, das 2021 den Wettbewerb gewonnen hat.“

Zur Personalsituation erklärt der 34-jährige Deutsche: „Wie es personell aussieht, werden wir bis zum letzten Moment abwarten müssen. Aber klar ist, dass uns einige Jungs fehlen werden. Doch wie immer werden wir nicht jammern, sondern Lösungen suchen und finden. Wir vertrauen jedem Spieler im Kader.“

Was führen der 21-jährige, serbische Salzburger Abwehr-"Schrank" Strahinja Pavlović und der intelligente Trainer-Youngster Matthias Jaissle für "David Salzburg" gegen "Goaliath Chelsea" für Dienstagabend im Schilde?

Auch Kämpferherz Strahinja Pavlovic weiß, was auf ihn und seine Mitspieler zukommt: „Chelsea ist zuletzt so richtig in Schwung gekommen, hat kein Spiel mehr verloren und nur einmal Punkte abgegeben. Wir wissen also, dass erneut Großes auf uns zukommt. Aber auch wir haben aufgrund der letzten Leistungen viel Selbstvertrauen. Klar ist, dass wir wohl ein fast perfektes Spiel brauchen, um Chelsea in Schwierigkeiten zu bringen. Aber daran werden wir hart arbeiten.“

Chelsea mit einem Run

Nach anfänglichen Problemen in dieser Saison und einem Trainerwechsel kommt der UEFA Champions League-Titelträger 2020/21 zuletzt immer besser in Schwung. Das Team von Trainer Graham Potter, der vom deutschen Coach Thomas Tuchel (CL-Sieger mit Chelsea 2021) übernahm, liegt nach dem 1:1 (Tor: Jorghinho) am Samstag in der Meisterschaft gegen Manchester United auf Rang 4 der Tabelle in der Premier League.

In der UEFA Champions League sind die Londoner mit einer Niederlage bei Dinamo Zagreb gestartet, haben aber nach dem 1:1 gegen die Roten Bullen beide Duelle mit dem AC Milan gewonnen und die Tabellenführung in der Gruppe E übernommen.

Personell Rote Bullen derzeit gebeutelt

Nicolas Capaldo (Knie), Fernando (Oberschenkel), Sekou Koita (Oberschenkel) und Samson Tijani (Schien- und Wadenbein) fallen aus.

Der Einsatz von Bernardo (Magen-Darm-Infektion), Dijon Kameri (Schulter), Oumar Solet (Oberschenkel) und Andreas Ulmer (Adduktoren) ist fraglich.

Bei Luka Sucic, der sich beim Aufwärmen zum gestrigen Match gegen Sturm Graz im Bereich der Oberschenkelmuskulatur verletzt hat, folgen weitere Untersuchungen.

• Der FC Salzburg ist mittlerweile das 4. Mal in Serie in der UCL-Gruppenphase.

• Außerdem sind die Roten Bullen in den letzten UEFA Champions League-Heimspielen ungeschlagen (4 Siege, 3 Remis).

• Der FC Chelsea, UCL-Titelträger der Saison 2020/21, kam in der vergangenen Spielzeit bis ins Viertelfinale, wo dann gegen den späteren Gewinner Real Madrid Schluss war.

• Die 0:1-Niederlage der Londoner bei Dinamo Zagreb am ersten Spieltag war erst die dritte Niederlage, die Chelsea in den letzten 24 europäischen Auswärtsspielen hinnehmen musste (16 Siege, 5 Niederlagen).

Nach der Liga kommt die Königsklasse ➡️ voller Fokus auf Dienstag. 🔜✨ pic.twitter.com/oE6YhnoB0K — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) October 22, 2022

Ausverkaufte Red Bull Arena: frühzeitige Anreise und Öffis nutzen

Die Red Bull Arena ist auch bei diesem Spiel ausverkauft – 29.520 sind dabei. Aufgrund des großen Interesses für dieses Heimspiel wird wieder eine frühzeitige Anreise bzw. die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel dringend empfohlen. Hier einige weitere Informationen:

• Beim Stadion gibt es keine öffentlichen Parkplätze.

• P-Nord kann nur mit entsprechender Berechtigung genutzt werden.

• Gratis-Shuttle ab 17:00 Uhr von und zu P-Messe, P-DOC und Hanuschplatz.

• Matchkarte = ÖV-Ticket ab 6 Stunden vor Spielbeginn.

• Salzburg AG NachtStern ist im Einsatz.

• Servicelink: https://www.redbullsalzburg.at/de/red-bull-arena/anfahrt.html

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty