Heute Abend will das rot-weiß-rote Klub-Fußball-Flaggschiff FC Red Bull Salzburg weiter im Königsklassen-Ozean im erfolgreichen Fahrwasser unterwegs sein und unbesiegt bleiben. Mit dem FC Chelsea erwartet die Salzburger der nächste Leckerbissen in der Champions League-Gruppe E - Dienstag, 25. Oktober ab 18:45 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Hier erfahren Sie, wo das Spiel live im TV bzw. im Ticker zu sehen ist.

Blutjunge Bullen gegen favorisierte, routinierte "Blues"

Das auch heuer wieder jüngste Team der gesamten Champions League-Gruppenphase geht noch ohne Niederlage in dieses Duell gegen den Favoriten aus der Premier League. Die Roten Bullen liegen nach starken Leistungen mit einem Sieg (vs. Dinamo Zagreb) und drei Remis (vs. AC Milan sowie auswärts bei Chelsea London und Dinamo Zagreb) auf Platz 2 der Gruppe E, einen Punkt hinter dem FC Chelsea.

"Natürlich sind wir wieder der große Außenseiter"

Zum Rückspiel am Dienstag meint Matthias Jaissle: „Wir verspüren keinen Druck, sondern einfach Vorfreude auf dieses Spiel. Was unsere junge Truppe bisher gezeigt hat, ist wirklich beeindruckend und alles andere als selbstverständlich. Natürlich sind wir wieder der große Außenseiter. Aber wir wollen trotzdem mutig und frech auftreten und so das große Chelsea ein wenig ärgern. Auch wenn wir wissen, dass wir gegen ein absolutes Top-Team spielen, das 2021 den Wettbewerb gewonnen hat.“

Red Bull Salzburg gegen Chelsea, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream

Ihr wollt das Champions-League-Spiel zwischen Red Bull Salzburg und dem FC Chelsea live und in voller Länge verfolgen? Dann ist SKY der richtige Anbieter in Österreich. Der Sender, den ihr diesbezüglich aufrufen müsst, heißt Sky Sport Austria 2 (HD). Dort wird um 18.35 Uhr das Einzelspiel mit Kommentator Martin Konrad übertragen. Parallel dazu ist auf Sky Sport Austria 1 (HD) die Dienstagskonferenz zu sehen.

Auch im Livestream bei Sky X sind das Einzelspiel und die Konferenz zu sehen. Neben Salzburg vs. Chelsea bietet der Pay-TV-Sender auch die anderen sieben Einzelspiele im Pay-TV und im kostenpflichtigen Livestream an.

Ligaportal.at überträgt wie gewohnt ab 18:45 im Live-Ticker: Red Bull Salzburg gegen FC Chelsea live