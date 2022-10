Champions League-Time "at his best"! "Fußball-Festspiel" in Salzburg. "Manege frei" für die Roten Bullen...wobei das Match in Rd. 5 der Gruppe E zwischen dem Zweiten FC Salzburg (6 Pkt.) vs. Leader FC Chelsea (7) enorm emotional erhöht wurde durch die "DANKES-MINUTE" für den verstorbenen Red Bull-Gründer "Didi" Mateschitz. Tosender Beifall! Stimmungsgeladen ging es weiter, weil die jüngste Salzburger Startelf der Champions League-Geschichte den favorisierten, abgezockten "Blues" große Gegenwehr lieferte und "Teufelskerl" Köhn beim 1:2 (0:1) nur durch zwei Genie-Streiche von Kovačić & Havertz zu bezwingen war.

Statt Schweige-Minute eine Dankes-Minute mit langanhaltendem rhytmischem Klatschen für Red Bull Gründer Didi Mateschitz, der neben vielen Verdiensten beim FC Salzburg dem Klub die Champions League überhaupt ermöglichte. Visionär, Mäzen, Macher und große Persönlichkeit. DANKE!

Keeper Köhn riskierte Kopft & Kragen gegen Kai Havertz

Nachdem es sich bei Kapitän Andreas Ulmer für die Startelf noch nicht ausging, beorderte Chefcoach Matthias Jaissle einmal mehr Maximilian Wöber in der Vierer-Abwehrkette auf die Linksverteidiger-Position, während der wiedergenesene Bernardo überraschend in die Innenverteidigung neben Pavlovic rückte. Und der 27-jährige Brasilianer sogleich mit einem Fauxpas beim missglückten Rückpass, sodass Keeper Köhn gegen Kai Havertz "Kopf & Kragen" riskierte und bei der Rettungsaktion kurzzeitig liegen zu bleiben.

Nach Behandlungspause ging es beim gebürtigen Deutschen gottlob weiter und seine Vorderleute vermochten fortan die Partie ausgeglichen zu gestallten, auch wenn die "Blues" die Ballbesitz-Majoriät besaßen. Doch die jüngste Salzburger Champions League-Mannschaft aller Zeiten stemmte sich mit leidenschaftlichem Einsatz gegen die favorisierten Briten (Marktwert: 861,5 Mio - zum Vergleich: FC Salzburg = rd. 204 Mio.)

Linzer Mateo Kovačić scort vor Salzburger Fan-Sektor

Die dann allerdings eiskalt an diesem Herbstabend zuschlugen. Die Salzburger konnten gegen anpressende "Blues", die mittlerweile 75% Ballbesitz hatten, nicht entscheidend klären, der deutsche Nationalspieler Kai Havertz setzte nach und sich gegen Maximilian Wöber durch, ehe die Kugel fast wie beim "Ping-Pong" zum 28-jährigen Mateo Kovačić kam.

Und der im oberösterreichischen Linz geborene, 83-fache kroatische Nationalspieler platzierte das Spielgerät technisch hochwertig mit dem linken Außenrist in die linke Ecke (23.). Verdiente Führung für Chelsea, das nur zwei seiner letzten 21 Spiele in der Gruppenphase der UEFA Champions League verloren hat (S13 U6).

Köhn legte einmal mehr Champions League-Reifeprüfung ab

Zum großen Gewinner der Partie avancierte der 24-jährige Salzburger Keeper Köhn, der zwei Mal bravourös gegen den frei vor ihm auftauchenden, ehemaligen Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang (26. per Kopfball und 32.) parierte und auch beim Kopfball vom Ex-Leverkusener Kai Havertz (36.) stellungssicher "Endstation" für den Champions League-Gewinner von 2021 war.

Der Schweizer Nationalspieler Köhn verhinderte einen höheren Rückstand, sodass die Salzburger mit dem 0:1-Pausenstand noch im Spiel blieben.

Um nach Wiederbeginn dann in Richtung ihres "Fan-Sektors" aufzudrehen und durch Junior Adamu schnell zum Ausgleich zu kommen - Co-Produktion zweier ÖFB-Teamspieler. Maßflanke von und mit links durch Maximilian Wöber, ehe der 21-jährige Salzburger Mittelstürmer in Torjäger-Manier vor Arrizabalaga vollendete und die Red Bull Arena nun endgültig in ein "Tollhaus" verwandelte. Dass das weiter so blieb, dafür sorgte bei den stets ambitionierten Angriffen von Chelsea nachwievor auch "Teufelskerl" Philipp Köhn.

Havertz mit "Sonntagsschuss" am Dienstagabend

Der erst durch einen "Sonntagsschuss" von Kai Havertz zu bezwingen war (64.). Der 30-fache deutsche Nationalspieler nahm ein Zuspiel vom Ex-Dortmunder Pulisic auf und vollendete vom 16er mit links ins linke Kreuzeck. Der 23-jährige Aachener nahm Maß und schon war der Ball von Kai "in der Kiste".

Doch die Salzburger blieben unbeindruckt und fighteten bravourös zurück, um "Standing Ovations" von den Rängen zu ernten. Chefcoach Matthias Jaissle hatte mit Benjamin Šeško einen weiteren, dritten Stürmer gebracht und der 19-jährige Slowene war sogleich präsent, scheiterte mit seinem verdeckten Flachschuss mit rechts jedoch an Goalie Arrizabalaga (68.).

Die Roten Bullen blieben unverdrossen dran, bliesen zur Schlussoffensive, großartige Moral & Mentalität...doch der 28-jährige, spanische Schlussmann Kepa Arrizabalaga rettete den Gästen von der Insel den Sieg. Seit zwei Jahren kassieren die starken Salzburger in der Champions League mal wieder eine Heimniederlage.

Das 2. Champions League-Tor für Junior Adamu ist unterwegs. Der 21-jährige Salzburger Stürmer verwertete eine präzise Linksflanke von Wöber mit rechts direkt und hat sich für seine Königsklassen-Treffer die Großen Europas "ausgesucht": im Frühjahr im Achtelfinale hier an gleicher Wirkungsstätte beim 1:1 gegen den FC Bayern und Manuel Neuer, diesmal gegen den FC Chelsea.

Die 2. Partie der Gruppe zwischen Dinamo Zagreb und AC Milan, wo der FC Salzburg in der letzten Runde 6 gastiert (Mittwoch, 2. Novemer, 21 Uhr), findet um 21 Uhr statt.

Champions League Gruppe E - 5. und vorletzte Runde

Dienstag, 25. Oktober 2022, 18:45 Uhr, Red Bull Arena in Wals-Siezenheim, Z: 29.520 (Ausverkauft), SR: Sandro Schärer/Schweiz

FC Salzburg vs. FC Chelsea London 1:2 (0:1)

FC Salzburg (4-4-2): Köhn - Dedic, Pavlovic, Bernardo, Wöber (K, 77. Ulmer) - Seiwald, Gourna-Douath, Sučić (61. Šeško), Kjaergaard, - Junior Adamu (82. Kameri), Okafor (77. Simic). Trainer: Matthias Jaissle.

FC Chelsea (3-4-1-2): Arrizabalaga - Chalobah, Thiago Silva, Cucurella - Pulisic (75. Azpilicueta), Kovačić (68. Loftus-Cheek), Jorginho (K), Sterling (88. Mount) - Gallagher (88. Ziyech)- Havertz, Aubameyang (75. Broja). Trainer: Graham Potter.

Torfolge: 0:1 Kovačić (23.), 1:1 Junior Adamu (48., Wöber), 1:2 Havertz (64., Pulisic).

Gelbe Karten: Sučić (47.) / Gallagher (86.), Arrizabalaga (90.+2).

Siehe auch SPIELFILM im Ligaportal-LIVETICKER!

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty