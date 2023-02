Potter und Chelsea treffen am Mittwoch auf den BVB

Foto: AFP/SID/BEN STANSALL

Teammanager Graham Potter verspürt nach den Rekordausgaben des FC Chelsea mehr Druck. "Klar, es gibt mehr Druck und mehr Erwartungen, wenn man viel Geld ausgibt", sagte Potter vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League bei Borussia Dortmund am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN). "Aber", betonte Potter, "im Fußball braucht man mehr, was man mit Geld nicht kaufen kann. Man muss seine Ressourcen gut und clever einsetzen".

Chelsea hat seit dem Sommer mehr als 600 Millionen Euro für neue Spieler ausgegeben. Der Erfolg ist bisher überschaubar. In der Premier League liegen die Blues nach 22 Spielen nur auf dem zehnten Platz.

Vor dem BVB zeigt Potter Respekt. "Sie sind gut ins neue Jahr gestartet. Sie greifen sehr gut an, sie verteidigen gut", sagte Potter.

