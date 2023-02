Wie bereits im Champions League-Finale 2020 beim 1:0-Triumph des FC Bayern München vs. Paris SG, entschied ausgerechnet Außenstürmer Kingsley Coman erneut das Duell gegen seinen Ex-Klub. Diesmal am Valentinstag in der "Stadt der Liebe", wo der 26-jährige, französische Nationalspieler in der 53. Min. die Partie in seiner Geburtsstadt zugunsten der Bayern entschied. Doch der 1:0-Achtelfinal-Sieg ist erst das Hinspiel! Der deutsche Rekordmeister sollte gewarnt sein: Vor 2 Jahren hatten die Pariser im Viertelfinale daheim 0:1 verloren, doch 3:2 in München gewonnen und kamen weiter. Nachfolgend STATEMENTS & FAKTEN!

Er hat´s schon wieder getan: Kingsley Coman, der fast auf den Tag genau vor einem Jahr am 15.02.2022 im Champions League-Achtelfinal-Hinspiel auswärts beim österreichischen Serienmeister FC Red Bull Salzburg das einzige Tor erzielte und dem FC Bayern damit last Minute gerade noch ein 1:1 rettete (Foto Szene von damals in der Red Bull Arena in der Mozartstadt), scorte auch in Paris für den FC Bayern. Per 1:0-Siegtreffer, wie bereits 2020 im CL-Finale gegen Paris SG. Der "King" ein Spieler für die Tore auf großer Bühne...

Coman: „Ich habe deshalb nicht gejubelt...“

FCB-Matchwinner Kingsley Coman: "Ich bin hier in Paris geboren. Ich habe deshalb nicht gejubelt nach meinem Tor. Wir sind glücklich, dass wir gewonnen haben."

Jamal Musiala (FC Bayern München) über...

…das Spiel: „Es ist wichtig, dass wir gewonnen haben, hier in Paris. Wir hätten ein paar Tore mehr erzielen können, aber es ist auch wichtig, dass wir kein Gegentor erhalten haben. Wir haben ein gutes Spiel gezeigt und hätten in der 2. Hälfte nachlegen müssen. Ich bin zufrieden mit meiner Leistung.“



…Kylian Mbappé: „Es ist klar, dass Mbappé ein außergewöhnlich guter Spieler ist und das Rückspiel wird eine große Aufgabe werden. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir das Viertelfinale erreichen.“

Nagelsmann: "...das hat mich schon ein bisschen überrascht"

FC Bayern-Trainer Julian Nagelsmann: "Wenn man gewinnt, ist immer erstmal gut zu leben. Wir haben die ersten 25 Minuten ein richtig gutes Spiel gemacht, hatten sehr gute Kontrolle. Wir können noch geradliniger Richtung Tor spielen. Da hatte man das Gefühl, dass wir sehr überrascht waren, dass wir so viel den Ball hatten und Paris relativ wenig machen wollte. Ich wusste schon, dass sie immer wieder tief verteidigen, aber dass es so passiv ist und so sehr tief und eigentlich gar nicht auf Ballgewinn ausgelegt, das hat mich schon ein bisschen überrascht."

Torhüter Yann Sommer nach seiner CL-Premiere mit dem FC Bayern München: „Das 2. Spiel in München wird kein Spaziergang sein, auf keinen Fall. Die 1. Halbzeit hatten wir gut im Griff und in der 2. Halbzeit haben sie dann gewechselt und es kam noch ein bisschen Dynamik rein, aber im Großen und Ganzen haben wir das gut gemacht heute.“

PSG-Stürmer Kylian Mbappé: "Wir haben in der Endphase des Spiels gezeigt, dass wir ihnen gefährlich werden können, wenn wir unseren Angriffsfußball spielen. Wir hoffen, dass jeder für das Rückspiel fit ist. Wir fahren dort hin, um zu gewinnen und weiterzukommen."

PSG-Trainer Christophe Galtier: "Sie haben es uns schwer gemacht, aber wir hätten unsere Außenverteidiger besser einsetzen können. Die Bayern haben das Tor verdient, weil sie 60 Minuten lang gut gespielt haben, aber dann hatten wir eine 25-minütige Phase, in der wir viel besser waren, in die Tiefe gegangen sind und unser Kombinationsspiel verbessert haben. Am Ende war es eine knappe Angelegenheit."

„Neuer-Thema wäre nicht so groß, würde da nicht ein Yann Sommer kommen“

Peter Stöger (Sky Experte) über...

…das Spiel: „Die 2. Halbzeit war das, was man in Ansätzen von beiden Mannschaften an Qualität erwarten kann. Es war viel mehr Zug da. Sie wollten etwas zeigen und Tore erzielen. Mit den Einwechslungen ist Paris stärker geworden. Sie haben Speed nach vorne bekommen und Bayern hat ein wenig Probleme bekommen.“



…Thematik „Sommer-Neuer“: „Wir brauchen nicht über Neuer diskutieren, was der in den letzten 10 Jahren abgeliefert hat. Aber das Neuer-Thema wäre nicht so groß, würde da nicht ein Yann Sommer kommen, sondern jemand, wo man nicht das Gefühl hat, der könnte auch in diesem Tor stehen. Der hat gezeigt, dass er es richtig gut kann. Auch diese langjährige Beziehung vom Tormann-Trainer zu Neuer, und jetzt kommt jemand, der vielleicht in Konkurrenz steht und das passt vielleicht nicht. Das könnte alles reinspielen, ich weiß es nicht. Aber ich habe zu lange mit Mannschaften und Teams gearbeitet, dass ich mir das vielleicht ganz gut vorstellen könnte.“



…Einsatz von Kylian Mbappé: „Ich frage mich, wenn er noch 40 Minuten spielen kann, verstehe ich nicht, warum er nicht schon von Beginn an spielen kann.“



Thorsten Fink (Ex-Austria Wien-Trainer) über...

…das Spiel PSG - FC Bayern: „Bayern hat im richtigen Augenblick das 1:0 gemacht. Dann haben sie umgestellt und das hat sich am Ende ausgezahlt. Coman war für mich heute der beste Mann auf dem Platz. Der FC Bayern hat verdient gewonnen. Paris hat nach dem 0:1 offensiver gespielt und sie sind dann ein paar Mal ganz gut in Fahrt gekommen und hätten fast den Ausgleich gemacht. Mit Yann Sommer haben sie aber einen Top-Torhüter und der hält dann den Ball. Bayern ist nicht durch, sie hätten das 2:0 machen müssen. So hat Paris die Türe noch offen.“



…Einsatz von Kylian Mbappé: „Er ist der Spieler, der Paris St. Germain ausmacht.“



…das Spiel Milan-Tottenham: „Es war kein schönes Spiel heute. Milan hat das 1:0 gemacht am Anfang und dann war es ein typisches italienisches Spiel von zwei Mannschaften, die defensiv stehen.“

CL-Achtelfinale am Dienstag, 14.02.2023, 21 Uhr MEZ:

AC Mailand - Tottenham Hotspur 1:0 (1:0). Tor: Diaz (7.)

Paris St. Germain - FC Bayern München 0:1 (0:0). Tor: Coman (53.)

Paris SG: Donnarumma - Hakimi (46. Kimpembe), Ramos, Marquinhos, Nuno Mendes - Zaïre-Emery (57. Fabián Ruiz), Danilo (75. Vitinha), Verratti, Soler (57.Mbappé) - Messi, Neymar.

FC Bayern: Sommer - Pavard, De Ligt, Upamecano - Kimmich, Goretzka - João Cancelo (46. Davies), Sané (89. Stanišić), Musiala (87. Gravenberch), Coman (75. Gnabry) - Choupo-Moting (76. Müller)

DATEN & FAKTEN

Paris unterlag erstmals nach 7 Heimspielen in der UEFA Champions League und blieb in diesem Wettbewerb erstmals nach 14 Spielen ohne eigenen Torerfolg.

Die Franzosen haben wettbewerbsübergreifend nun 3 Spiele in Folge verloren.

Keine der bisherigen 12 UEFA-Champions-League-Spiele zwischen beiden Teams endete unentschieden, beide gewannen jeweils 6 Mal

Bayern ist nun seit elf Achtelfinal-Hinspielen ungeschlagen.

Der deutsche Rekordmeister hat 33 der letzten 38 Spiele in der UEFA Champions League gewonnen (3U, 2N). Bis auf einmal haben die Bayern in den letzten 39 Spielen immer getroffen.

