Oliver Kahn hat die Stars von Bayern München nach dem wichtigen 1:0 (0:0)-Erfolg im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei Paris St. Germain vor Selbstzufriedenheit gewarnt. "Spiele auf diesem Niveau - da entscheiden Hundertstelsekunden, da entscheiden Millimeter und kleinste Fehler über Sieg oder Niederlage. Diese Leistung müssen wir mitnehmen ins Rückspiel", betonte der Vorstandschef bei seiner Bankettrede in der französischen Hauptstadt.

Für Oliver Kahn ist im Rückspiel weiter alles möglich

Foto: AFP/SID/CHRISTIAN CHARISIUS

Im Rückspiel am 8. März in München werde Paris "komplett sein" und von Beginn an auf Wunderstürmer Kylian Mbappe zurückgreifen können. "In der zweiten Halbzeit haben wir gesehen, was dieser absolute Ausnahmespieler auslöst - nicht nur beim Publikum, sondern auch in der Mannschaft. Da haben wir auch das Quäntchen Glück gehabt", analysierte Kahn.

Dennoch sprach Stolz aus ihm. "Hier in Paris muss man erstmal gewinnen", rief er den Ehrengästen um SPD-Chef Lars Klingbeil im noblen Hotel Pullman am Eiffelturm zu, "wir haben eine großartige Voraussetzung geschaffen fürs Rückspiel und gesehen, was unsere Mannschaft imstande ist zu leisten."

So müsse der FC Bayern auch in der Bundesliga auftreten, forderte Kahn, zumal es dort "jetzt richtig zur Sache geht". Er griff die Ansage von Mittelfeldchef Joshua Kimmich aus der Kabine auf, der gesagt habe: "Jetzt geht's zu Borussia Mönchengladbach - und wir wissen, da draußen warten sie darauf, dass wir vielleicht auch mal straucheln. Den Gefallen wollen wir niemandem tun."

