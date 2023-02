Was für eine wilde Fahrt an der Anfield Road in der 1. Halbzeit im Mega-Match des Champions League-Achtelfinales zwischen dem FC Liverpool und CL-Titelverteidiger Real Madrid. In der ersten Viertelstunde legen Nunez (4.) und Salah (14.) für die "Reds" 2:0 vor, Ausnahme-Stürmer Vinicius Junior gleicht per Doppelpack (21./36.) aus - siehe auch Ligaportal-LIVETICKER. Das 2:2 sah ÖFB-Teamspieler David Alaba schon nicht mehr, weil der 30-jährige Wiener bereits im Kabinentrakt war.

David Alaba hier noch im Duell mit Mohamed Salah, der nach Fauxpas von Real-Keeper Courtois zum 2:0 abstaubte.

Nach 25 Minuten hielt sich Alaba Oberschenkel

Bitter für David Alaba, der ja vor wenigen Wochen erst nach eine Muskelverletzung sein Comeback feierte und sich nun erneut verletzte. In der 25. Minute rutschte der 98-fache ÖFB-Team-Akteur und Innenverteidiger der Königlichen bei einer Abwehraktion im eigenen Sechzehner weg, hielt sich den Oberschenkel und schied aus.

