Höhenflug mit Benfica: Roger Schmidt

Roger Schmidt strahlte. "Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft", sagte der deutsche Trainer von Benfica Lissabon nach dem imponierenden 5:1-Kantersieg im Achtelfinal-Rückspiel gegen den belgischen Meister FC Brügge: "Wir haben gezeigt, dass wir ein großartiges Team sind." Benfica, souveräner Tabellenführer in Portugal, hatte schon das Hinspiel 2:0 gewonnen.

Damit steht Schmidt nach zwei Achtelfinal-Teilnahmen mit Bayer Leverkusen erstmals in seiner Karriere im Viertelfinale der Königsklasse - und erreichte als zwölfter deutscher Trainer die Runde der letzten Acht im aktuellen Format des Wettbewerbs seit dessen Einführung in der Saison 2003/04. Aus keinem anderen Land schafften in dieser Zeit so viele verschiedene Trainer den Sprung ins Viertelfinale.

Benfica, das unter Schmidt in der Liga mit großem Vorsprung auf seinen ersten Titel seit 2019 zusteuert, hatte bereits im vergangenen Jahr die Runde der letzten Acht erreicht. Dort unterlag der zweimalige Landesmeister-Champion dem späteren Finalisten FC Liverpool. Die Auslosung der diesjährigen Viertelfinal-Spiele findet am 17. März statt.

Die Treffer für den portugiesischen Rekordmeister gegen Brügge erzielten am Dienstagabend Rafa Silva (38.), Goncalo Ramos (45.+2/57.), der starke Joao Mario (71., Foulelfmeter) und David Neres (78.). Björn Meijer (87.) traf spät für Brügge. "Wir haben den Viertelfinaleinzug verdient", sagte Schmidt.

