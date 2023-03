Die Champions League bleibt eine sprudelnde Geldquelle für den Prämien-Krösus FC Bayern München. Der Einzug ins Viertelfinale der Königsklasse mit dem 2:0 gegen Paris Saint-Germain (nach dem 1:0-Hinspielsieg damit Gesamt-Score von 3:0) wird von der Europäischen Fußball-Union (UEFA) mit weiteren 10,6 Mio. Euro honoriert. Die wichtigsten Statements zu den Mittwochabend-Achtelfinalrückspielen der UEFA Champions League mit FC Bayern München vs. Paris Saint-Germain und Tottenham Hotspur vs. AC Milan (0:0, Gesamtscore 0:1) nachfolgend gesammelt bei Sky Sport Austria.

GESTOPPT! Für Weltfußballer & Weltmeister Lionel Messi und Paris SG war im CL-Achtelfinale gegen de Light, Schlussmann Sommer und den FC Bayern Endstation.

„Wir sind absolut verdient weitergekommen"

Julian Nagelsmann (Trainer FC Bayern München): „In der 1. Halbzeit haben wir die ähnlichen Fehler gemacht wie in der zweiten Halbzeit in Paris. In der zweiten Halbzeit waren wir sehr geduldig, haben sehr erwachsen gespielt. Wir hatten eine viel bessere Kontrolle und haben schneller die Tiefe attackiert, was PSG nicht so gerne mag. In der zweiten Halbzeit war es ein sehr gutes Spiel von uns mit einer super Kontrolle. Wir sind absolut verdient weitergekommen. Es ist natürlich auch für mich ein wichtiger Erfolg“



Matthijs De Ligt (FC Bayern München) über...

…das Spiel: „Wenn man gegen Paris gewinnen möchte, gibt es natürlich viel Selbstvertrauen, wenn es gelingt. Wir wissen, wie gut wir sind, und es war ein wirklich gutes Spiel von uns.“



…seine Rettungsaktion: „Es war ein ganz wichtiger Moment in diesem Spiel. Ich war wach, habe mir gedacht, dass da etwas passieren könnte und habe eingegriffen. Es hat geklappt, und es war natürlich sehr wichtig.“

"Wir haben Messi & Mbappé gut kontrolliert"

Jamal Musiala (FC Bayern München): „Ich denke, dass wir die richtige Intensität auf den Platz gebracht haben. Speziell in der 2. Hälfte haben wir stark agiert. Wir haben ihnen nie Zeit gelassen am Ball. Wir wissen was Messi und Mbappé können, aber wir haben sie gut kontrolliert.“



1:0-Torschütze Eric Maxim Choupo-Mouting (FC Bayern München) über...

…das Spiel: „Wir arbeiten jeden Tag hart daran, als Team aufzutreten. Ich bin sehr froh, dass es heute wieder mit dem Tor und in erster Linie mit dem Sieg geklappt hat. Es hat uns heute ausgezeichnet, dass wir unbedingt den Sieg wollten, auch wenn wir nicht immer die besten fußballerischen Phasen hatten. Wir wollten es aber und gerade in der 2. Halbzeit hat man gesehen, dass wir das Tor wollten und dass wir uns belohnt haben.“



…Thomas Müller: „Er hat heute sehr wichtige Balleroberungen und Zweikampfgewinne gehabt. Das Tor war zumindest zu 50% sein Tor und zu 49% das von Leon oder umgekehrt und ich habe auch noch ein paar Prozentpunkte.“

"Niemand ist bei Milan jemals zufrieden"

Fikayo Tomori (AC Milan): „Ich bin natürlich sehr glücklich über den Ausgang dieses Spiels, für unser Team und natürlich für die Fans, die mitgereist sind. Wir haben natürlich vor dem Spiel gewusst, wie gefährlich Tottenham werden kann. Wir haben sie aber gut weggehalten vor unserem Tor. Für uns junge Spieler da hinten ist es natürlich ein Lernprozess auf sehr hohem Niveau. Wir lernen immer weiter dazu.“



Andreas Jungdal (AC Milan Leihspieler beim Cashpoint SCR Altach): „Niemand ist bei Milan jemals zufrieden. Die Spieler und der Verein, alle wollen immer das Maximum erreichen, denn das ist einfach die DNA dieses Vereins. Ich glaube, dass sie sogar die Champions League gewinnen können. Wenn sie einen guten Tag haben, können sie jedes Team der Welt besiegen.“

"Mbappé wird in nächsten Jahren bei Paris nicht Champions League gewinnen"

Dietmar Hamann (Sky Experte) über...

…Paris Saint-Germain: „Wir wissen, dass wenn du in der Champions League früh ausscheidest, haben das wenige Trainer überlebt bei PSG. Mbappé will die Champions League gewinnen. Das wird er bei Paris in den nächsten Jahren nicht machen, denke ich. Ich weiß nicht, ob Messi nächstes Jahr noch in der Lage ist, große Spiele zu beeinflussen. Es wird weniger bei ihm. Wenn man sich den Kader und die Bank anschaut - das ist ein Scherbenhaufen. Ich weiß nicht, wo das hingehen soll.“



…Tottenham Hotspur: „Es passt nicht wirklich zusammen bei den Spurs. Es ist unglaublich schwer anzusehen. Die Fans rund um den Verein lechzen nach Veränderung. Es kann sein, dass du Kane verlierst, auch Son kommt nicht in Spur diese Saison. Es kommt nicht wirklich überraschend, dass sie ausgeschieden sind. Es gibt viele Baustellen.“



...Andreas Herzogs neue Rolle als Co-Trainer von Südkorea: „Südkorea hat immer wieder tolle Fußballer. Ausnahmespieler ist natürlich Son von Tottenham. Es ist eine neue Kultur und eine sehr interessante Aufgabe. Da wünschen wir ihm natürlich alles Gute."



…Lionel Messi (im Vorfeld): „Er hat über 700 Tore geschossen. Was Ronaldo und er in den letzten zehn bis zwölf Jahren gemacht haben, ist sagenhaft. Zwei solche Spieler in einer Generation werden wir glaube ich lange nicht mehr haben und deshalb sollten wir es genießen, solange wir Messi noch hierhaben.“



…Ausfall von Neymar: „Ich war noch nie ein großer Fan von Neymar. Er spielt nicht für die Mannschaft. Im Hinspiel wurde er weggeschoben, als wäre er ein Jugendspieler. Ohne ihn haben sie eine hervorragende Bilanz. Ich glaube, dass es Paris gefährlicher macht. Es wird ihnen mit Sicherheit nicht schaden, dass er nicht dabei ist.“



…Harry Kane und einen möglichen Wechsel zum FC Bayern: „Die Bayern brauchen irgendwann einen Stürmer. Ich würde ihn gerne einmal in einer Mannschaft sehen, die wirklich um den Titel mitspielt. Nicht nur um den Bundesliga beziehungsweise Premier League Titel, sondern auch um den Champions League Titel. Das ist bei Tottenham nicht der Fall, denn die sind einfach nicht breit genug aufgestellt, dass sie die Großen ärgern können. Er hat noch keinen Titel gewonnen und ist jetzt 30 Jahre alt. Wenn er wechselt, dann muss er jetzt wechseln. Ich würde ihn gerne einmal woanders sehen.“

„Mbappé hat praktisch nicht stattgefunden - Messi ist sowieso untergetaucht“

Marc Janko (Sky Experte) über...

…Paris Saint-Germain: „Es hatte heute auch viel mit den Bayern zu tun, die einen richtig guten Matchplan hatten. Sie haben Mbappé komplett aus dem Spiel genommen. Mbappé hat praktisch nicht stattgefunden. Messi ist sowieso untergetaucht, den hast du das ganze Spiel fast gar nicht gesehen. Es war einfach eine mannschaftlich sehr kompakte, geschlossene und reife Leistung von Bayern. Von PSG war es wieder einmal zu wenig.“



…Reservistenrolle von João Cancelo: „Ich finde es interessant, dass sie Cancelo geholt haben, wenn er bei solchen wichtigen Spielen nicht das Vertrauen vom Trainer bekommt. Ob da miteinander geredet worden ist zwischen Trainer und Vereinsführung, weiß ich nicht. Es ist schon ein Ausrufezeichen, was hier gesetzt wird.“



…Weltfußballer-Rekord von Lionel Messi: „Wenn es vielleicht einer schafft den Rekord zu brechen, dann Mbappé. Man merkt es auch heute Abend wieder, wie omnipräsent er ist und wieviel von ihm abhängt. Es ist schon brutal, dass Paris offensiv die zwei besten Spieler der Welt hat. Hätte Messi es nicht geschafft, dann hätte ich gesagt, dass wir alles zusperren und uns das Geld sparen sollten, denn er hat es sich heuer einfach verdient mit der Krönung des Weltmeistertitels.“



…Kaderqualität von Tottenham und AC Milan: „Conte lässt keine Gelegenheit aus, sich darüber aufzuregen, dass zu wenig Verstärkungen kommen und dass es schon ein bisschen das Ende der Fahnenstange ist, wo sie sich befinden. Mehr ist aus diesem Kader nicht rauszuholen. Ich glaube, dass es das einzige Glück von Milan und Tottenham ist, dass sie gegeneinander gelost worden sind. Ich glaube aber, dass es spätestens in der nächsten Runde dann vorbei ist mit der Reise. Es ist aller Ehren wert, dass sie so weit gekommen sind, aber es gibt einfach die Kaderqualität nicht her.“



…Harry Kane: „Bei dieser Mannschaft lastet alles auf Kane. Es ist verrückt, dass ein Spieler mit solchen Statistiken noch keinen Titel geholt hat. Ich würde ihn gerne mal bei einer Weltklassemannschaft sehen.“

