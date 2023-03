Oliver Kahn ist nach dem Sieg gegen PSG positiv gestimmt

Bayern Münchens Vorstandschef Oliver Kahn zeigte sich nach dem Viertelfinal-Einzug in der Champions League erleichtert und "superglücklich". Er sei "aber kein Freund davon, alles auf ein Spiel herunterzubrechen", sagte er der Münchner AZ nach dem beeindruckenden 2:0 (0:0) gegen das Starensemble von Paris St. Germain.

Der Rekordmeister habe allerdings gegen PSG "schon sehr, sehr viel richtig gemacht. Das war ein ganz wichtiger Moment für uns alle und speziell für die Mannschaft, weil damit dieses Gefühl und dieses Selbstvertrauen einhergeht, solch einen Gegner auszuschalten, kein Gegentor zu kassieren gegen Mbappe und Co. Das spricht für die Bereitschaft, wie wir gespielt haben. Da hat jeder einfach alles reingeworfen", lobte Kahn.

Auch die Spielidee von Trainer Julian Nagelsmann stellte der Bayern-Boss heraus. Man habe es "taktisch sehr klug gemacht, indem wir diesmal nicht permanent attackiert haben, sondern uns ein bisschen zurückgezogen haben".

Gleichzeitig mahnte er aber nach dem Coup vor zu viel Euphorie: "Wie heißt es so schön? Mittwochs gegen Mbappe und samstags gegen..." Kahn spielte auf den Bundesliga-Alltag an, in dem am Samstag (15.30 Uhr/Sky) das Derby gegen den FC Augsburg ansteht.

