Tuchels Bayern werden nicht als Favorit gehandelt

Ungewohnte Rolle für Fußball-Rekordmeister Bayern München: Die Stars von Trainer Thomas Tuchel sind im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) bei Englands Titelträger Manchester City klarer Außenseiter.

Der Sportwettenanbieter bwin geht bei einer Quote von 1,73 von einem Sieg der Citizens von Teammanager Pep Guardiola aus. Gewinnen die Münchner, zahlt der Buchmacher das 4,33-Fache des Einsatzes zurück. Ein Unentschieden ist mit einer Quote von 4,00 notiert.

Wahrscheinlichster Torschütze ist der Norweger Erling Haaland. Trifft der Ex-Dortmunder gegen die Bayern, zahlt bwin das 1,61-Fache des Einsatzes zurück. Bei den Bayern traut das Unternehmen Sadio Mane (Quote 3,60) am ehesten einen Treffer zu.

Mit Blick auf den Titel in der Königsklasse liegt ManCity mit einer Quote von 3,40 im Ranking ebenfalls vorn. Es folgt SSC Neapel (Quote 4,33) vor dem FC Bayern (Quote 4,50). Ex-Leverkusen-Coach Roger Schmidt ist mit Portugals Rekordmeister Benfica Lissabon mit einer Titel-Quote von 15,00 notiert.

