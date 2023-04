Welch ein Königsklassen-Kracher heute Abend: Der englische Premier League-Meister Manchester City um Teammanager Pep Guardiola und Torgarant Erling Haaland, dem früheren Dortmunder und Salzburger Stürmer, empfängt ab 21 Uhr den deutschen Rekordmeister FC Bayern München mit Thomas Tuchel bei dessen CL-Premiere als FCB-Cheftrainer. Nachfolgend die Start-Aufstellungen. Schiedsrichter: Jesus Gil Manzano (Spanien). Alles Weitere JETZT im Ligaportal-LIVETICKER.

Wer hat den besseren Matchplan ausgetüffelt: Pep Guardiola von ManCity oder Thomas Tuchel vom FC Bayern?

FC Bayern mit makelloser Champions League-Saisonbilanz

Mit der stolzen Empfehlung einer makellosen Saison-Bilanz in der Champions League (8 Spiele = 8 Siege) gastiert der FC Bayern Münche bei Manchester City, das im Achtelfinale mit RB Leipzig bereits einen deutschen Klub aus dem Bewerb warf.

Und wie: Dem 1:1 in Sachsen ließen Erling Haaland und Co. eine Macht-Demonstration folgen und deklassierten beim Retourmatch das Team von Trainer Marco Rose mit 7:0, wobei dessen ehemaliger Stürmer aus Salzburger Zeiten - Erling Haaland - gleich 5 Treffer beisteuerte, ehe der 22-jährige Norweger nach einer Spielstunde "Feierabend" hatte.

In der Gruppenphase trafen die Citizens ebenfalls bereits auf einen deutschen Klub, wurden mit 14 Punkten Spitzenreiter vor dem BVB (9) sowie dem FC Sevilla (5) und FC Kopenhagen (3). Während der FC Bayern in Gruppe C einsam seine Kreise zog und alle 6 Partien gewann, um am Ende mit 18 Zählern souveräner Erster zu werden. Vor Inter Mailan (10), dem FC Barcelona (7) und Viktoria Pilsen (0).

Im Achtelfinale setzten sich Kimmich & Co. dann mit zwei 1:0-Siegen gegen das Starensemble von Paris SG durch.

