Toni Kroos bleibt dem spanischen Fußball-Rekordmeister Real Madrid ein weiteres Jahr erhalten. "Es ist alles auf einem guten Weg", sagte der 33-jährige Weltmeister für Deutschland von 2014 nach dem Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League beim FC Chelsea bei Prime Video. Die offizielle Verkündung könnte aber noch auf sich warten lassen. "Ich respektiere, was der Verein möchte und wann und wo was kommuniziert. Da ist ein großes Vertrauensverhältnis da", sagte der frühere Akteur des FC Bayern München.

Kroos gewann mit Real schon viermal die Königsklasse

4 Champions League-Titel mit Real

Der 33-Jährige war 2014 vom deutschen Rekordmeister FC Bayern München zu den Königlichen gewechselt. Mit Real gewann der Mittelfeldstratege vier seiner fünf Champions-League-Titel. Durch den Sieg in London steht Titelverteidiger Madrid erneut in der Vorschlussrunde.

