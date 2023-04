Auch Erling Haaland ist menschlich: Die Tor-Maschine von Manchester City hat im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League beim FC Bayern München erstmals seit fast zwei Jahren in einem Klubwettbewerb einen Elfmeter vergeben. Der 22-jährige Norweger schoss in der 37. Minute einen Handelfmeter über das Tor.

Erling Haaland vergibt ersten Elfmeter für City

Foto: AFP/AFP/Odd ANDERSEN

Für Erling Braut Haaland war es ohne Berücksichtigung von Elfmeterschießen der erste Fehlschuss vom Punkt in den letzten 16 Versuchen und somit auch sein erster vergebener Elfmeter für City. Letztmals verschossen hatte er am 21. April 2021 im Trikot von Borussia Dortmund gegen Union Berlin (2:0). Damals traf allerdings Marco Reus im Nachsetzen zum 1:0.

Ohne Tor blieb Haaland indes nicht gegen den FC Bayern München, in der 57. Minute erzielte der Torgarant das 1:0 - nach einem Konter. Auch im Hinspiel (3:0) hatte der 22-jährige Norweger getroffen.

8 games

12 goals@ErlingHaaland in the #UCL this season ✨