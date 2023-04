Klubchef Oliver Kahn hat nach dem Ausscheiden vom FC Bayern München in der Champions League vollen Einsatz in der Bundesliga und für den Gewinn des elften Meistertitels in Serie gefordert. "Jetzt gilt vor allem die Konzentration dem, was wir noch erreichen können - und das ist die Meisterschaft, darauf liegt der Fokus", sagte der 53-jährige, gebürtige Karlsruher nach dem Ausscheiden im Viertelfinale der Champions League gegen Manchester City (0:3/1:1).

Bayern-Boss Oliver Kahn.

Foto: AFP/SID/CHRISTOF STACHE

"Charaktertest" für Tuchel-Team in Mainz am Samstag

Trainer Thomas Tuchel betonte, dass der FC Bayern die Meisterschaft bei nur zwei Punkten Vorsprung auf Borussia Dortmund "alles andere als in der Tasche" habe.

Schon das kommende Bundesligaspiel am Samstag bei seinem ehemaligen Verein FSV Mainz 05 (15.30 Uhr/Ligaportal-LIVETICKER) werde "auf jeden Fall eine Charakterprobe, ein Charaktertest".

Vielen Dank für eure Unterstützung heute! ❤️🤍#MiaSanMia pic.twitter.com/mGf374chYD — FC Bayern München (@FCBayern) April 19, 2023

© 2023 SID