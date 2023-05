Toni Kroos von CL-Titelverteidiger Real Madrid geht optimistisch in das Hinspiel des Gigantenduells im Champions-League-Halbfinale am Dienstag (21 Uhr/Ligaportal-Liveticker) gegen Manchester City. "Wir haben schon viele Spiele dieser Art bestritten", sagte der Weltmeister von 2014 am Montag: "Ich bin von unserer Erfahrung überzeugt."

Kroos geht optimistisch in das Spiel gegen ManCity

Foto: AFP/SID/JAVIER SORIANO

"Haaland hat 50 Tore geschossen, ich denke, das ist nicht schlecht gelaufen"

Trotz aller Routine rechnet Toni Kroos mit einer engen Begegnung gegen den amtierenden englischen Meister. "Wir erwarten ein starkes Manchester City", sagte der 33-Jährige: "Barca, Bayern, jetzt. Man kann sehen, dass es Peps Mannschaften sind." Guardiolas Teams "sind immer auf der Suche nach Verbesserungen, sie tun es mit Spielideen oder Neuverpflichtungen", so Kroos - der scherzhaft anfügte: "Haaland hat 50 Tore geschossen, ich denke, das ist nicht schlecht gelaufen."

Auch Real-Trainer Carlo Ancelotti zollte der norwegischen Tormaschine Respekt. "Haaland ist ein sehr gefährlicher Spieler, er zeigt eine beeindruckende Qualität", sagte der Italiener: "Er ist eine offensichtliche Gefahr. Aber nur über Haaland zu sprechen, bedeutet, nicht über eine komplette Mannschaft zu sprechen, die angreift und Ideen hat. Wir haben nicht vor, Haaland zu stoppen."

Real (mit David Alaba) geht mit viel Rückenwind in das Duell mit City um Nationalspieler Ilkay Gündogan. Erst am vergangenen Samstag krönten sich die Königlichen mit dem 2:1-Sieg im Endspiel der Copa del Rey gegen CA Osasuna zum spanischen Pokalsieger. "Der Plan ist, ein komplettes Spiel zu spielen", sagte Ancelotti: "Wir wollen einen kleinen Vorsprung herausholen."

© 2023 SID