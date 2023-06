Pep Guardiola verspürt nach dem Triumph von Istanbul große Lust auf weitere Titel mit Manchester City. "Wir müssen nächste Saison, die nächsten Jahre noch härter arbeiten", sagte der Teammanager nach dem 1:0 (0:0)-Sieg im Champions-League-Finale gegen Inter Mailand: "Es gibt Mannschaften, die die Champions League gewinnen und dann verschwinden. Das müssen wir verhindern."

Guardiola will noch mehr Titel mit ManCity gewinnen

Wie er sich selbst kenne, werde das nicht passieren, fügte Guardiola an: "Aber es ist eine große Erleichterung, diese Trophäe zu haben. Jetzt werden wir nicht mehr gefragt, ob wir die Champions League gewinnen oder nicht." Guardiola hatte seit seinem Amtsantritt 2016 in Manchester immer wieder den großen Coup verpasst. Nun gelang sogar das Triple, die Meisterschaft und den FA-Cup hatte City bereits vor dem Endspiel in der türkischen Metropole für sich entschieden.

"Es stand in den Sternen, dass wir diese Saison gewinnen würden - und das haben wir getan", sagte er nun: "Ich fühle mich müde, ruhig und zufrieden. Dieser verdammte Pokal ist so schwer zu gewinnen."

Von seiner Mannschaft wurde Guardiola, der schon 2009 mit Barcelona einmal ein Triple gewonnen hatte, gehuldigt. "Er ist ein Genie", sagte Jack Grealish. "Jeden Tag von ihm, dem besten Trainer der Welt, trainiert zu werden, ist eine gute Sache", sagte Torjäger Erling Haaland.

