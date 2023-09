Der Auftakt der Gruppenphase in der UEFA Champions League-Saison 2023/24 führt den FC Red Bull Salzburg nach Portugal in die dortige Hauptstadt. Dort geht es für den österreichischen Serienmeister am Mittwoch, den 20. September 2023, ab 21 Uhr im Estadio do SL Benfica (Ligaportal-Liveticker) gegen den dortigen Meister Benfica Lissabon. Es ist dies das erste Mal, dass beide Teams auf der UEFA-Bühne gegeneinander antreten. Das Spiel wird von Schiedsrichter Halil Umut Meler (Türkei) geleitet.

Geht mit 20 Jahren bereits in seine 3. Champions League-Saison mit den Salzburger Roten Bullen: Maurits Kjærgaard. Der dänische Mittelfeldspieler, hier bei seinem Torerfolg im CL-Achtelfinale im März 2022 beim FC Bayern München gegen Torhüter Manuel Neuer, steht in Lissabon vor seinem 11. Einsatz in der Königsklasse. "Letztendlich soll Realität den Unterschied ausmachen" Psychologisch war der Punktegewinn beim 2:2 im Schlager-Spiel beim SK Sturm Graz für dieses hochklassige UCL-Duell sehr wichtig. Dennoch ist das Team von Ex-Salzburg-Coach Roger Schmidt nochmals eine andere Nummer, wie Trainer Gerhard Struber erklärt: „Benfica ist portugiesischer Meister und vergangene Saison erst gegen den Finalisten Inter Mailand ausgeschieden. Wie Roger das zusammengestellt hat, welche Idee von Fußball er hat und wie er das umsetzt, ist absolut großartig und wird uns vor eine ganz große Aufgabe stellen. Sie haben eine junge, hungrige Mannschaft, die im Sommer noch mit etlichen arrivierten Spielern, unter anderem mit zwei Weltmeistern, verstärkt wurde." Der 46-jährige Kuchler weiter: "Aber letztendlich soll die Realität den Unterschied ausmachen. Wir wollen mit unserer Wucht und unserer Power so stark sein, dass wir Benfica überraschen. Wir sind zwar Außenseiter, wollen aber auch hier mutig und smart spielen. Der Respekt vor Benfica bzw. der Champions League ganz generell ist da. Unser Ziel ist es, dass wir uns in diesem Bewerb nicht nur entwickeln, sondern eine Duftmarke hinterlassen. Es wäre natürlich schön, wenn wir in der Champions League auswärts wieder einmal gewinnen könnten. Der letzte Sieg ist ja schon einige Zeit her.“ "...genau deshalb wollen wir Champions League spielen" Der 20-jährige, dänische Mittelfeldspieler Maurits Kjaergaard weiß ebenfalls, wie schwierig dieser Gruppenauftakt wird: „Benfica hat eine großartige Mannschaft, die sich im Sommer auch noch mit zwei Weltmeistern verstärkt hat. Unsere Aufgabe in Lissabon ist also schon sehr schwierig. Aber genau deshalb wollen wir Champions League spielen, weil wir uns mit absoluten Top-Mannschaften messen können. Und auch gegen sie wollen wir versuchen, unseren Spielstil durchzuziehen, und natürlich wollen wir punkten.“ Sieg in Meisterschaft In der Meisterschaft siegte der Klub aus der portugiesischen Hauptstadt am vergangenen Wochenende beim FC Vizela mit 2:1 (Tore: Musa, Di Maria) und liegt damit nach 5 Runden mit 12 Punkten auf Platz 3 der Tabelle. In der letztjährigen UEFA Champions League-Gruppenphase blieb das Team von Roger Schmidt ungeschlagen (4 Siege, 2 Remis) und scheiterte erst im Achtelfinale gegen den späteren Finalisten Inter Mailand (3:3 bzw. 0:2). Personelles Nicht einsatzbereit beim FC Salzburg für dieses Match sind Fernando (Adduktoren), Bryan Okoh (Oberschenkel), Justin Omoregie (Rücken), Lukas Wallner und Moussa Yeo (beide Knöchel). Der Einsatz von Lucas Gourna-Douath (Knöchel) und Oumar Solet (Oberschenkel) ist fraglich. Alle ⭐️ 𝗥𝗮𝘁𝗶𝗻𝗴𝘀 ⭐️ im Überblick – eure Meinung? #eafc24ratings #eafc pic.twitter.com/2jPp1KalHj — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) September 17, 2023 Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty