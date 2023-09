Bayern München: Kane zeigt sich selbskritisch

Superstar Harry Kane sieht sich bei Bayern München noch längst nicht an seinem Leistungsmaximum angekommen. "Es war ein guter Start für mich hier. Es war ein großer Transfer, die Erwartungshaltung war sehr hoch, jeder hat auf mich geblickt. Ich freue mich, dass ich schon vier Tore beisteuern konnte. Aber ich kann noch besser spielen", sagte der 30-Jährige.

Kane will seine "Mitspieler und das System besser kennenlernen", wie er vor dem Auftakt in der Champions League gegen Manchester United (21.00 Uhr/DAZN) ankündigte, "dann wird es besser werden, auch als Mannschaft". Und die Sprache? "Was den Deutschkurs angeht - das dauert noch, ich habe noch nicht so viel Zeit gehabt, um zu lernen", meinte der englische Kapitän schmunzelnd.

Kane war im Sommer für über 100 Millionen Euro von Tottenham Hotspur nach München gewechselt und hatte dort bis 2027 unterschrieben. Auch United war an ihm interessiert. "Manchester ist ein großartiger und erfolgreicher Verein, aber ich bin froh darüber, dass ich am Ende hierhergekommen bin", sagte er.

Von Trainer Thomas Tuchel erfahre er "keine Sonderbehandlung, nur weil ich ein großer Spieler bin. Wir haben eine gute Beziehung, ich kann eine Menge von ihm lernen. Er hat einige der größten Vereine trainiert", berichtete Kane: "Er weiß auch, dass wir noch Luft nach oben haben und uns weiterentwickeln werden."

