Der FC Salzburg bekam es zum Start in der ambitionierten Champions League-Gruppe D mit dem portugiesischen Meister Benfica Lissabon gleich mit einem harten Brocken zu tun. Als klarer Außenseiter konnten die Bullen jedenfalls nur überraschen und eine solche haben die Mozartstädter dann auch abgeliefert. Am Ende feierten im Stadio da Luz jedenfalls nur die 500 mitgereisten Fans aus der Mozartstadt.

Zwei Elfmeter, eine Rote Karte und die Führung für die Bullen - eine denkwürdige Anfangsphase

Die Portugiesen mit Ex-Salzburg-Trainer Roger Schmidt empfingen Österreichs Serienmeister vor über 60.000 Fans im Estádio da Luz und es war eine komplett verrückte Anfangsviertelstunde – beinahe denkwürdig! Bereits nach zwei Minuten kamen die Bullen zu einem Foulelfmeter, doch Youngstar Konate scheiterte und setzte den Ball über das Tor. Auch im weiteren Verlauf war die Partie mehr Chaosgeprägt, als nur ansatzweise kontrolliert. Es ging hin und her. In der 12. Minute scheiterten die Portugiesen zunächst an Aluminium und praktisch im Gegenzug kamen die Salzburger erneut zu einem völlig berechtigen Strafstoß. Silva rettete als letzter Mann mit der Hand und das gab zudem folgerichtig die Rote Karte. Roko Simic ließ sich dann die Chance nicht nehmen und stellte auf 1:0 für die Salzburger.

Lissabon, fortan mit einem Mann weniger, brauchte dann ein paar Minuten um sich wieder zu stabilisieren. Es blieb im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit bei einem offenen Schlagabtausch und auch guten Möglichkeiten für die Hausherren, die immer wieder ihre offensiven Muskeln, auch mit einem Mann weniger, spielen ließen.

Gloukh legte nach - Salzburg mit purer Effizienz

Der österreichische Meister aber brachte die knappe Führung in die Kabine – Zeit zum Durchatmen, denn auch die zweiten 45 Minuten begannen dann mit höchster Intensität. Benfica suchte den Torerfolg, scheiterte aber immer wieder an Alex Schlager, so auch Musa in der 50. Minute und wieder im Gegenzug stachen die Bullen ein zweites Mal eiskalt zu. Simic durch die Mitte, nicht zu halten, legte quer und Gloukh traf als jüngster israelischer Torschütze in der Champions League zum vielumjubelten 2:0.

Die Elf von Trainer Roger Schmidt wirkte sichtlich gezeichnet – der zweite Treffer hinterließ seine Spuren – doch nach rund einer Stunde nahmen die Portugiesen einen weiteren Anlauf – doch wieder war für den sehr aktiven Musa Endstation bei Schlussmann Schlager und unser ÖFB-Teamgoalie trieb Benfica richtig zur Verzweiflung. In der 66. Minute parierte er mit einem Weltklassereflex einen Abschluss von Neves nach einem Eckball.

In der Schlussphase warfen die Hausherren, wenngleich die Kräfte schon zur Neige gingen, noch einmal alles nach vorne. Die Salzburger Defensive, perfekt organisiert von Dirigent Pavlovic, hielt stand, ließ kaum mehr etwas zu und so blieb es am Ende beim sensationellen 2:0 Auswärtserfolg. Bereits wenige Minuten vor Abpfiff verließen die Heimfans das Stadion - Stimmung machten dann nur mehr die rund 500 mitgereisten Fans aus der Mozartstadt. Der FC Salzburg legt damit einen perfekten Start in die Gruppenhase der Champions League hin!

Wir schreiben gegen Benfica UCL-Geschichte! 📖 #SLBSAL #UCL — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) September 20, 2023

Benfica Lissabon – FC Salzburg 0:2 (0:1)

Mittwoch, 20.09.2023 (21 Uhr), Estadio da Luz (Lissabon), Z: 65.000, SR: Halil Umut Meler

Torfolge: 0:1 Simic (15., Handelfmeter)), 0:2 Gloukh (51.)

Gelbe Karte: Trubin (2.), Gourna-Douath (21.), Silva (54.), Baidoo (58.), Simic (67.), Otamendi (69.), Koita (91.)

Rote Karte: Antonio Silva (13.)

BENFICA: Trubin; Bah, Silva (Gouveia, 83.), Otamendi, Aursnes; Neves, Kökcü (Chiquinho, 72.); Di Maria (Neres, 72.), Silva, Mario (Morato, 16.); Musa (Tengstedt, 83.). Trainer: Roger Schmidt.

SALZBURG: Schlager; Terzic, Pavlovic (Piatkovski, 89.), Baidoo (Solet, 72.), Dedic; Kjaergaard, Gourna-Douath, Bidstrup; Gloukh (Sucic, 61.), Simic (Ratkov, 72.), Konate (Koita, 59.). Trainer: Gerhard Struber.

Spielfilm im Live-Ticker

