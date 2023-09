Arsenal besiegt Eindhoven souverän mit 4:0

Foto: AFP/SID/ADRIAN DENNIS

Kai Havertz hat mit dem FC Arsenal das Champions-League-Duell zweier deutscher Nationalspieler für sich entschieden. Die Gunners wurden ihrer Favoritenrolle gegen die PSV Eindhoven mit Abwehrmann Armel Bella-Kotchap am Mittwoch zum Auftakt überzeugend mit 4:0 (3:0) gerecht. Roger Schmidt und Benfica Lissabon kam dagegen der frühe Aussetzer von Verteidiger Antonio Silva beim 0:2 (0:1) gegen RB Salzburg teuer zu stehen.

Arsenal stellte früh die Weichen auf Sieg. Bukayo Saka (8.), Leandro Trossard (20.) und Gabriel Jesus (38.) trafen für das Team des Spaniers Mikel Arteta, das auch im zweiten Durchgang gegen nun verbesserte Gäste souverän blieb und durch Martin Ödegaard nachlegte (70.). Im Parallelspiel der Gruppe B trennten sich der FC Sevilla und RC Lens 1:1 (1:1).

Hoch her ging es von Beginn an in Lissabon. Coach Schmidt notierte gleich zwei Elfmeter zu Beginn gegen seine Vorjahres-Viertelfinalisten. Den ersten verschoss Karim Konate (3.), den zweiten verwandelte Roko Simic (15.) für die nun in Überzahl agierenden Gäste aus Salzburg - Benfica-Defensivmann Silva hatte auf der Linie mit der Hand geklärt. Im zweiten Durchgang erhöhte Oscar Gloukh (51.) für RB.

Einen lange schwerfälligen Eindruck hinterließ Inter Mailand, Finalist der vergangenen Saison. Das Team von Simone Inzaghi verhinderte erst spät eine Niederlage bei Real Sociedad aus San Sebastian, das erstmals seit 2013/14 wieder im Wettbewerb vertreten ist. Lautaro Martinez traf in der 87. Spielminute zum 1:1-Endstand (0:1).

In Bayern Münchens Gruppe A verbuchten zudem Galatasaray Istanbul und der FC Kopenhagen mit einem 2:2 (0:2) jeweils einen Punkt, Union Berlins anstehende Gegner Sporting Braga und der italienische Meister SSC Neapel trennten sich 1:2 (0:1).

© 2023 SID