Was für ein furioser Auftakt von Österreichs Fußball-Flaggschiff in die Gruppenphase der neuen UEFA-Europa-Champions League-Saison. Mit der jüngsten Mannschaft der Königsklassen-Historie feierte der FC Salzburg einen triumphalen 2:0-Sieg auswärts (!) beim amtierenden portugiesischen Meister Benfica Lissabon, der 38x den Landestitel gewann. Nachfolgend Statements aus dem Lager der Roten Bullen aus der Mozartstadt.

"Well done"...Kapitän Amar Dedic und die Roten Bullen beeindruckten bei Benfica Lissabon und feierten einen verdienten 2:0-Sieg in der portugiesischen Hauptstadt.

„Wir haben paar ‚Magic Moments‘ erlebt in dem Spiel“

Cheftrainer Gerhard Struber (FC Salzburg) über...

…das Spiel: „Wir haben heute schon ein paar ‚Magic Moments‘ erlebt in dem Spiel. Dass man hier auswärts gewinnt, das zu realisieren, wird noch ein bisschen brauchen. Ich bin sehr stolz auf die Jungs, wie die das heute auf den Platz gebracht haben, wie sie das Mindset geschärft haben in diese Richtung. Einmal drüber schlafen tut sicher gut, aber es ist schon ein sehr schöner Moment, natürlich auch für mich als Trainer. Gleichzeitig freue ich mich auch irrsinnig für den Verein und die Mannschaft, dass wir das heute auswärts bei so einem großen Gegner auf diese Art und Weise hingekriegt haben.“



…Roko Šimić: „Er ist sehr unangenehm für jeden Gegner im Moment, weil er Tiefe erzeugt, weil er Bälle gut sichern kann, weil er auch in diesen ‚infights‘ sehr unangenehm ist, weil er sich behaupten will, er hat ein Selbstvertrauen. Den haben wir richtig gut hinentwickelt gerade. Er selber strahlt wie ein neuer Schilling, wenn ich das noch sagen darf. Es macht richtig Spaß mit ihm gerade.“



…Alexander Schlager: „Er ist einer unserer älteren Spieler, quasi der Rotwein, der gute alte. Er hat es fantastisch gemacht, hat uns in Momenten, wo das Momentum ein Stück weit verrutschen hätte können, mit gewissen Saves voll im Spiel gehalten. Du brauchst an so einem Tag alle, auch die Einwechselspieler. Jeder hat gezogen, jeder war dabei, jeder war mit dieser Winnermentalität dabei. Das hat es auch gebraucht, um hier zu gewinnen.“

"Sollten alle den Ball flach halten"

...die Auswahl der Elfmeterschützen: „Wir hatten eine Elfmetereinteilung, sehr klar. Da hat der Karim losgelegt, dann war der Roko dran. Der Roko war kalt, so wie wir uns das erwarten von ihm.“



…die internationalen Zielsetzungen: „Jetzt haben wir ein sehr gutes Spiel gemacht in Lissabon. Gleichzeitig sollten wir alle den Ball flach halten. Wir wissen schon, was wir leisten können, sollten aber nicht vergessen, dass wir eine sehr junge Truppe haben, die voll in der Entwicklung steht. International zu überwintern ist für uns ein großes Ziel, das wäre eine coole Sache. Wir wollen uns voll in diesen Wettbewerb reinsteigern, reinarbeiten. Dann wird man immer von Spiel zu Spiel sehen, was am Ende möglich ist.“

„Es ist unglaublich, dass ich 15 Jahre später auch hier spiele"

"Man of the Match" Roko Šimić (FC Salzburg) über...

…seinen ersten Auftritt in der Champions League: „Mein Vater hat schon in diesem Bewerb gespielt. Es ist unglaublich, dass ich 15 Jahre später auch hier spiele. Er hat mich jeden Tag angetrieben. Ich bin jetzt auf einem guten Weg und werde einfach weiterarbeiten.“



…seinen verwandelten Elfmeter: „Ich habe wenig Druck gespürt, fast gar keinen. Ich habe an mich selbst geglaubt. Gegen Inter habe ich in dieselbe Ecke geschossen. Jetzt hatte ich Eier und habe eben wieder in diese Ecke geschossen – und getroffen. Ich weiß nicht, wie ich heute schlafen soll.“

"Das ist etwas Unglaubliches, dafür spielt man Fußball. Da bin ich sehr froh darüber"

Innenverteidiger Samson Baidoo (FC Salzburg) über...

…seinen ersten Auftritt in der Champions League: „Es war auf jeden Fall etwas Neues, vor so vielen Fans zu spielen. Das ist etwas Unglaubliches, dafür spielt man Fußball. Da bin ich sehr froh darüber. Die Nervosität war nicht da, aber die Aufregung war da. Ich habe mich wirklich gefreut, dass ich spielen darf.“



…seine schönsten Momente der Partie: „Mein persönliches Highlight war, wie ich das Tor geklärt habe in der 1. Halbzeit. Und mein gewonnener Zweikampf gegen Di Maria in der 2. Halbzeit.“



…seine aktuelle Situation: „Ich finde ich mache einen guten Weg, ich habe meine Chance genutzt als Innenverteidiger. Ich glaube ich mache das ganz gut und die Trainer glauben an mich.“

Großartige Champions League-Premiere für ÖFB-Team-Torhüter Alexander Schlager, der die Salzburger mit Prachtparaden wiederholt vor einem Gegentor bewahrte. Rechts Tormann-Trainer Herbert Ilsanker.

"Haben uns eingeschworen, dass wir mit Eiern in der Hose aufs Spielfeld gehen"

Torhüter Alexander Schlager (FC Salzburg) über...

...das Spiel und seine Champions League-Premiere: „Für uns war es schon so, dass wir hergefahren sind und unbedingt etwas mitnehmen wollten. Wir haben uns eingeschworen, dass wir, wie man so schön sagt, mit Eiern in der Hose aufs Spielfeld gehen und das bis zur letzten Minute durchziehen. Wir haben heute bemerkt, was das in uns selbst auslösen kann. Darauf können wir sehr stolz sein."



…den optimalen Spielverlauf: „Wir haben versucht, sie von der ersten Sekunde an unter Druck zu setzen. Großteils haben wir versucht, sie zu Fehlern zu zwingen. Es war in allen Belangen ein sehr mutiger Auftritt. Der Spielverlauf war natürlich optimal, wir haben es aber auch ein bisschen erzwungen in die Richtung.“



…seine Rückkehr zum „Jugendverein“ Salzburg: „Es ist auf jeden Fall eine wunderschöne Situation, in der ich mich befinde. Jetzt wieder daheim zu sein bei dem Klub, bei dem ich meine ganze Kindheit verbracht habe, ist schon ein wunderschönes Gefühl.“



…die Vorfreude auf die Champions League: „Ich bekomm' ein bisschen Gänsehaut, wenn ich daran denke. Es ist schon etwas sehr Besonderes, wenn man sich anschaut, wie wenig Spieler weltweit den Genuss haben, dass sie einmal in der Königsklasse auflaufen dürfen. Ich freue mich extrem. Wir sind aber nicht nur dabei, damit wir dabei sind, sondern wollen auch unseren Stempel aufdrücken.“



…die schwierige Gruppe mit einer sehr jungen Mannschaft: „Wir sind reif, ich bin zu 100 Prozent davon überzeugt. Wir müssen uns alle bewusst sein, dass es 6 hervorragende Tage braucht.“

"Habe von den Salzburgern bisher selten bessere internationale Leistung gesehen"

Marc Janko (Sky Experte): „Großartige Leistung der Salzburger, sie hatten natürlich auch einen glücklichen Spielverlauf, haben einen frühen Elfmeter bekommen. Das hat natürlich die Hintermannschaft der Portugiesen extrem verunsichert und sie haben dann nachgelegt. Es war ein beherzter, mutiger Auftritt mit viel Zug nach vorne. Ich habe von den Salzburgern bisher noch selten eine bessere internationale Leistung gesehen, vor allem weil sie es bis zum Schluss durchziehen konnten.“

Marko Stankovic (Sky Experte): „Es zeigt wie ausgeglichen diese Gruppe ist und dass Salzburg sich vor keiner Mannschaft verstecken muss, mit dieser Leistung heute. Salzburg war für mich die beeindruckendste Mannschaft am ersten Spieltag der Champions League.“

SPIELFILM im Ligaportal-LIVETICKER

Statement-Quelle: Sky Sport Austria

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty