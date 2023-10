Im ersten Heimspiel der laufenden UEFA Champions League-Gruppenphase trifft der österreichische Serienmeister FC Salzburg am kommenden Dienstag, den 3. Oktober 2023 ab 18:45 Uhr in der Red Bull Arena (Ligaportal-Liveticker) auf den spanischen Vertreter Real Sociedad San Sebastian. Das Spiel wird vom seit einer Woche 37-jährigen, polnischen Schiedsrichter Bartosz Frankowski geleitet.

Blickt mit Vorfreude auf seine Heimspiel-Premiere mit den Roten Bullen in der Champions League: Gerhard Struber. Nach dem 2:0-Coup zum Auftakt bei Benfica Lissabon will der österreichische Serienmeister gegen Real Sociedad nachlegen.

Mit dem 2:0-Erfolg bei Topf 1-Gegner Benfica in Lissabon hat das Team von Cheftrainer Gerhard Struber einen beeindruckenden Gruppenstart absolviert.

Jetzt ist es das große Ziel, daheim gegen die Spanier nachzulegen, wie der Salzburg-Trainer erklärt: „Bei uns herrscht wieder riesige Vorfreude auf dieses Spiel und auf den nächsten Champions League-Abend. Wir wollen es auch gegen Real Sociedad erneut giftig und mit großer Motivation angehen, uns viel zutrauen und so mutig wie schon in Lissabon spielen.

Aber wir wissen auch, dass uns am Dienstag die nächste große Aufgabe bevorsteht. Real Sociedad ist technisch und taktisch extrem stark, hat vor allem in der Offensive viel Dribbling-Power über die Flügel. Wir brauchen erneut eine absolute Top-Leistung, einen richtig guten Tag.“

Gegen Real Sociedad gab es im Februar 2018 in der UEFA Europa League ein Duell. Damals stiegen die Roten Bullen in der Runde der letzten 32 nach einem 2:2 auswärts bzw. einem 2:1 in der Red Bull Arena ins Achtelfinale auf und schafften es danach letztlich bis ins Halbfinale des Bewerbs.

Zum kommenden Aufeinandertreffen in der Königsklasse sagt Aleksa Terzic: „Wir freuen uns riesig auf unser erstes Heimspiel in der Gruppe. Real Sociedad ist ein Top-Team, das in der Primera Division vorn mit dabei ist. Das sagt schon einiges über ihre Qualität. In ihrem ersten Spiel haben sie Inter Mailand an den Rand einer Niederlage gebracht, das war schon richtig stark.“

Sieg und Rang 4 in LaLiga

In der Primera Divison siegte der Klub von Trainer Imanol Alguacil am vergangenen Wochenende daheim im baskischen Derby gegen Athletic Bilbao mit 3:0 (Tore: Le Normand, Take, Oyarzabal) und liegt damit nach 8 Runden mit 15 Punkten auf dem starken 4. Platz der Tabelle.

Einsatz bei Mads Bidstrup fraglich

Nicht einsatzbereit für dieses Match sind Stürmer Fernando (Adduktoren), Bryan Okoh (Oberschenkel), Justin Omoregie (Rücken) und Lukas Wallner (Knöchel). Sekou Koita fällt mit einer Adduktorenverletzung aus.

Der Einsatz von Mads Bidstrup (Foto) ist wegen seiner gegen Austria Lustenau erlittenen Beinverletzung fraglich.

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty