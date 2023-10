Im ersten Heimspiel der laufenden UEFA Champions League-Gruppenphase empfing der FC Salzburg Dienstagabend in der Red Bull Arena (Ligaportal-Liveticker) den spanischen Vertreter Real Sociedad San Sebastian. Nach dem 2:0-Auswärtscoup bei Benfica Lissabon zum Auftakt gingen die Roten Bullen mit viel Selbstvertrauen in das Duell gegen den Vorjahres-Vierten der Primera División, der in Runde 1 Zuhause 1:1 gegen Inter Mailand spielte und LaLiga 3 Siege en suite feierte. Die Basken also auch mit "breiter Brust" und obendrein abgezockt und spielstark, um am Ende verdientermaßen als Sieger vom Platz zu gehen.

Der Treffer zum 0:2 durch Brais Méndez ist unterwegs, keine Abwehrchance für Keeper Alexander Schlager, der bei seiner Champions League-Heimspiel-Premiere wie beim 0:1 auch diesmal dem Ball nur hinterher schauen kann. Furisoser Start der abgezockten Basken gegen die beeindruckten Bullen Das Duell zwischen dem österreichischen Serienmeister und dem Vorjahres-Vierten der spanischen Primera División nahm sofort Fahrt auf. Mit dem besseren Start für die Basken. Der 22-jährige, japanische Wirbelwind Takefusa Kubo (mit 5 Treffern Top-Torschütze der Gäste nach 8 Spieltagen in LaLiga) mischte die Salzburger Hintermannschaft über rechts auf, bediente mit Übersicht per Querpass Ander Barrenetxea, der aus 12 Metern abzog, Oumar Solet stellte sich in die Schussbahn und blockte den Ball ins Toraus ab (2.). Wenig später tauchte der Filigrantechniker Mikel Oyarzabal halblinks im 16-er allein vor Keeper Alexander Schlager auf, der sich aufbaute, lange stehen blieb und den Schussball abwehrte (4.). Im 3. Versuch war es dann allerdings passiert, wieder der Gäste-Kapitän, der mit Auge und gepflegtem Linksschuss zwischen Bidstrup und Solet hindurch Maß nahm - 0:1. Alexander Schlager vermochte dem äußerst platziertem Schussball ins linke Eck nurmehr nachzuschauen (7.). Salzburger Eigenfehler beschert Gästen 2. Treffer Die Roten Bullen "schüttelten" sich und vermochten zunehmend die Partie optisch ausgeglichen zu gestalten und auch mutig nach vorn zu agieren, doch es fehlte der finale Pass, die Zielstrebigkeit und Kaltschnäuzigkeit. Anders Real. Ein blitzsauberer Konter endete mit dem nächsten lupenreinen Treffer. Nach Salzburger Ballverlust durch Oscar Gloukh am gegnerischen (!) Strafraum folgte das schnelle Umschaltspiel der Spanier, bekamen die Gastgeber keinen Zugriff, zauderte Gourna-Douath zu sehr im Mittelkreis, stand Oumar Solet zwei Spaniern allein gegenüber, ehe der technisch beschlagene, 26-jährigen Brais Méndez als Endabnehmer aus ca. 12 Metern überlegt und staubtrocken entgegen Schlagers Laufrichtung ins lange Eck vollendete - 0:2 (27.). Der aktuell Tabellenfünfte von LaLiga, der in dieser Saison nur gegen Real Madrid (auswärts mit 1:2) verlor (4S, 3U) mit dem doppelt so hohen Markwert wie die Salzburger (rd. 398 Mio. gegenüber rd. 207 Mio.) kontrollierte das Geschehen, stand defensiv diszipliniert und kompakt, um immer wieder schnell mit nahezu allen Spielern "hinter den Ball" zukommen und nach Eroberung im Eiltempo umzuschalten. Letzendlich verdiente 2:0-Pausenführung, mit der die Gastgeber genau genommen noch gut bedient waren, für das Team vom 52-jährigen Spanier Imanol Alguacil auf der Kommandobrücke. Auch für Salzburgs Innenverteidiger Oumar Solet war in Halbzeit 1 gegen die "Weiße Wand" kein Durchkommen. Roko Simic und Salzburgern wurde Elfer nach VAR-Check verwehrt Nach dem Seitenwechsel bliesen die Struber-Schützlinge zur Aufholjagd und es gab sogleich den ersten Aufreger als Roko Šimić sich gegen die gegnerische Abwehr durchsetzte und gegen Keeper Alejandro Remiro zu Fall kam (48.). Der polnische Referee zeigte zunächst auf den Punkt, um nach VAR-Check die Entscheidung zurückzunehmen. Grund: Roko Šimić stieg dem Gäste-Goalie vor dessen Einschreiten auf den Standfuß. Dass zwei gegnerische Verteidiger zuvor bereits am 20-jährige Kroaten gezogen hatten, wurde nicht in Betracht gezogen. Bitter für den österreichischen Serienmeister! Dennoch so was wie eine Initialzündung, die Roten Bullen jetzt nochmehr "aufschäumend" und mehr riskierend, um natürlich aufzupassen gegen diese ambitionierten und stets brandgefährlichen Konter der Gäste. Die dann nach einem Cornerball durch Oyarzabal, die Nr. 10 der Basken mit der genialen linken Innenristschuss-Technik, per Flachschuss am aufmerksamen Keeper Schlager scheiterten (67.). Die taktisch disziplinierten und klugen Gäste mittlerweile wieder mit der Kontrolle. Während die unermüdlichen Salzburger über Einsatz und viel Leidenschaft ins Spiel kommen wollten. Historischer Sieg für Real Sociedad in Champions League Zu Beginn der Schlussviertelstunde sollte es dann hektisch werden. Zunächst Elfmeter-Reklamation der Salzburger nach mutmaßlichem Handspiel, hernach ein rustikales Pavlovic-Einsteigen im Halbfeld (76.). Ansonsten brachten die Basken den Vorsprung nach Hause und feiern einen historischen Sieg in der Champions League. Der erste Sieg in der Königsklasse seit dem 30. September 2003, damals 2:1-Erfolg in Istanbul bei Galatasaray. In der Nachspielzeit hatte Roko Šimić und verfehlte mit seinem Schussball nur knapp das Gäste-Gehäuse (90.+2). Auch mit der allerletzten Aktion warfen sich die Gäste noch in zwei Salzburger Schussbälle (90.+5), sodass es beim 0:2-Endstand blieb. Champions League Gruppe D, 2. Spieltag Dienstag, 03.10.2023, 18:45 Uhr, Red Bull Arena Wals-Siezenheim, Z: 28.227 ; SR: Bartosz Frankowski/Polen FC Salzburg vs. Real Sociedad de Fútbol 0:2 (0:2) FC Salzburg (4-4-2, Raute im Mittelfeld): Schlager - Dedić (K), Solet (46. Baidoo), Pavlović, Terzić - Bidstrup (65. Capaldo), Gourna-Douath, Gloukh (78. Sučić), Kjærgaard (46. Forson) - Šimić, Konaté (46. Ratkov). Trainer: Gerhard Struber. Real Sociedad (4-4-2): Remiro - Munoz, Le Normand (46. Pacheco), Zubeldia, H. Traroré (83. Elustondo) - Barrenetxea (64. C. Fernández), Zubimendi, Merino, Méndez (81. Turrientes) - Kubo, Oyarzabal (K). Trainer: Imanol Alguacil. Torfolge: 0:1 Oyarzabal (7.), 0:2 Méndez (27.) Gelbe Karten: Solet (42., Foulspiel), Pavlović (77., Foulspiel), Trainer Struber (78., SR-Kritik), Baiduoo (89., Foulspiel)/ Le Normand (24., Foulspiel), Méndez (60., Foulspiel). SPIELFILM im Ligaportal-LIVETICKER! Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty